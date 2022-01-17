Arkın Palm Beach Casino çalışanları iş yerleri ara emri ile kapatılınca seslerini duyurabilmek için eylem gerçekleştirdiler

AÇ KALDIK AÇIKTA KALDIK İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ GİBİ ÇEŞİTLİ SLOGANLAR ATAN CASİNO ÇALIŞANLARI BUGÜN AİLELERİ İLE BİRLİKTE İŞLERİNE GERİ DÖNEBİLMEK İÇİN EYLEM DÜZENLEDİLER.

(17-01-2022...MHA) Arkın Palm Beach Casino çalışanları, iş yereri ara emri ile kapatıldığı için, seslerini duyurabilmek adına Palm Beach Casino önünde bir eylem gerçekleştirdiler.

MHA mikrofonlarına konuşan çalışanların bir kısmı şunları söyledi.

Gökhan İşlek;

“Bir buçuk yıldır casinoda çalışıyorum. Üç çocuk babasıyım. Eve nasıl ekmek götürürüm, kiramı nasıl öderim düşüncesi beni kahrediyor. Elimizden teknemizi aldılar. Biz bu teknenin, kürekçileriyiz. İsteğiniz, yasal süreç devam ettiği sürece, ilgili kişilerin duyarlı olup, sesimize kulak vermesi. Adalete güveniyorum, sesimize kulak verecek bir yetkilinin çıkacağına inanıyorum.”

Şükrü Çiçek;

“6 senedir burda çalışıyorum. Bu kadar insanı mağdur etmeye hakkınız yok. İşimizi geri istiyoruz.”

Seda Sarı;

“15 dakikalık bir kararla mahkeme süreci devam ederken ekmek teknemizi elimizden aldınız. Buna hakkınız yoktur. İşimizi aşımızı geri istiyoruz. Sesimizi duyun artık! ”

Mehmet Düzgün;

“Yıllardır emek verdiğim bu müessesenin bu durumda olması derinden üzüyor. Buradan ilgililere ve sorumlulara sesleniyorum; sesimizi duysunlar, bu kadar insanı işsiz bırakmasınlar.”

Serap Erdilmen;

“9 yıldır casinoda çalışmaktayım. Pandeminin zorluklarını atlatamamışken birde bu zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldık. Tüm bu kötü süreçte patronumuz Erbil Arkın bizim hep yanımızda oldu, olmaya devam edeceğinden de şüphemiz yok. Biz sadece mahkeme süreci devam ederken işimize devam etmek istiyoruz. Mağusa’nın İncisi olan 5 yıldızlı Arkın Palm Beach Hotel’in bu du şekilde kapalı kalmasına gönlüm razı gelmiyor. Tek isteğimiz ekmeğimizi, aşımızı bize geri verin.”

Gökhan Zengin;

“Pandemi sürecinin yaraların sarmadan, henüz daha kendimizi toparlamadan, 15 dakikalık bir mahkeme kararıyla işsiz ve aşsız bırakıldık. Bu durumun ilgili merciilerle ilgilenilip düzeltilmesini rica ediyorum. Lütfen sesimizi duyun.”

Hasan Karadaş;

“Burası Arkın Palm Beach Hotel; Mağusa’nın İncisi. Buranın kapatılması sadece burada çalışan 180 kişinin ve ailelerinin değil, tüm Mağusa’nın yara almasına sebep oldu. Biz bütün Mağusa olarak buranın açılmasını istiyoruz!”

Mehmet Fermancı;

“2015’ten beridir casinoda çalışıyorum. Adadaki ilk işim. Ara kararla casinonun kapatılması yüzlerce çalışanı mağdur etti. Pandemi yaralarını daha sarmadan üzerine bu karar bizi mahvetti. Adalete saygımız, inancımız sonsuz. İlgililerden destek istiyoruz. Sesimizi duysunlar, bize çare olsunlar.”

Melis;

“İşsiz kaldık, mağduruz. İşimizin tekrar açılmasını istiyoruz.”

(MHA)