Arkadaşlarının işlediği suçları bildiği halde gizleyerek polise söylemedi

ADI EDİLEN ŞAHIS HAKKINDA SUÇU ÖRTEN DOSYASI TANZİM EDİLDİ

23.12.20 tarihinde bilgisi olmadan arkadaşları Ö.F.E ve H.A ile birlikte bir öğrenci yurdunun deposuna gittikten sonra arkadaşlarının orada işlemiş oldukları bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarını sonrasında öğrenmiş olmasına rağmen bildiklerini polise bildirmeyip suçu öreten suçunu işleyen Metin Kocadal tutuklanarak aleyhine dosya tanzim edildi.

Zanlı bugün 5.1.2021 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde de suçu örten suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Kıvanç Özoğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özoğlu yemin altında verdiği şahadetinde 23.12 29 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunun kullanımında bulunan ambar odasını açıp içeri giren Ö.F.E ve H.A’nın kamera kayıtlarından tespit edilerek 29.12.20 tarihinde zanlı ile birlikte tutuklandıklarını söyledi.

Ö.F.E’un vermiş olduğu gönüllü ifadesinde zanlının olay yerine bilmeden birlikte gittikleri ve araçtan inmediğini, akabinde olayı öğrendiği konusunda itirafta bulunmasıyla, zanlının da bildiklerini polise söylememesi nedeniyle aleyhinde suçu örten dosyası tanzim edildiğini söyledi.

Zanlının 4.1.21 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, 5.1.21 tarihinde kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiği yönünde cevap verip imzaladığına dikkat çeken tanık polis, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50 bin TL’lık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)