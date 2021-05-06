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Arizona Üniversitesi Nasa ile Pandora adında bir görev için çalışıyor !

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile eğitim konusunda güç birliği yapan Arizona Üniversitesi,, NASA ile Pandora adına bir görev için birlikte çalışıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:35
Arizona Üniversitesi Nasa ile Pandora adında bir görev için çalışıyor !
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Konuyla ilgili Arizona Üniversitesi’nden yapılan açıklamada;

Arizona Üniversitesi'nde geliştirilen araçlar ve yöntemler, bilim insanlarının NASA'nın Pandora misyonu konseptinin bir parçası olarak dış gezegenlerin atmosferini incelemelerine yardımcı olacak. Kendi yaşamımızın ötesinde yaşanabilir gezegenler arayışında NASA, galaksimizdeki uzak dünyaların atmosferik gizemlerinin çözülmesine yardımcı olabilecek Pandora adlı bir görev kavramı üzerinde çalışıyor. NASA'nın yeni programı kapsamında konsept geliştirme için seçilen düşük maliyetli dört astrofizik görevinden biri olan Pandora, gezegen dışı atmosferlerin hassas ölçümlerini sağlamak için yaklaşık 20 yıldız ve güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri inceleyecek.

Açıklamanın devamında ise şunlara değinildi;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesidir. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca,  NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, lisans programları için başvuruda bulunacak öğrencilerin, transkriptlerinin genel ortalamasının, 4 üzerinden 3 ve üzeri olması gerektiği ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği ,

Yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak öğrenciler için , transkriptlerinin genel ortalamasının, 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması gerektiği ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 7.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 79 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi .

Ayrıca, aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi yada  +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği bildirildi.

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