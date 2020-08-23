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Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, yatay geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, “Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü” Yatay Geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı.

23 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, yatay geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan, “Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü” Yatay Geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı.

Konuyla ilgili Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü’nden yapılan açıklamada, Globalleşme kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki kampüslerinde eğitim veren GAÜ’nün, farklı ülkelerdeki yerleşkeleri ve eğitim kalitesiyle dünya çapında bir marka olmasının yanında, tüm dünya ülkelerindeki öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite haline geldiğine vurgu yapıldı. Verdiği kaliteli eğitimin ve bir dünya markası oluşunun paralelinde, büyüme hedeflerini gerçekleştirmeye devam eden GAÜ’nün, son hamle olarak globalleşme kapsamında bir adım daha atarak Arizona Üniversitesi ile iş birliği içerisine girdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise şunlara değinildi;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesidir. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca,  NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

Yatay geçişler ile ilgili GAÜ Arizona Üniversitesi Global Kampüsünden yapılan açıklamaya göre, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin; 1’inci, 2’inci yada 3’üncü sınıflarda yatay geçiş yapma hakkına sahip oldukları belirtildi. Tüm KKTC, TC ve Yurtdışındaki tanınırlığı olan üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yeni öğrenci adayları gibi, Arizona öğrencilerinin faydalandığı özel burs ve imkanlardan yararlanma şansına sahip olacakları ifade edildi.

Son Başvuru 15 Eylül!

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin, transkriptlerinin genel ortalamasının, 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması gerektiği ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, son başvuru tarihinin 15 Eylül 2020 Salı olduğu bildirilen açıklamada, aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, gauglobal@gau.edu.tr mail adresi yada  +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüArizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü
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