Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, ABD Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere daha bir çok ülkede eğitim veren global eğitim kurumu Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) bünyesinde bulunan Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından da akredite edildi.

Konuyla ilgili Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, Arizona Üniversitesinin, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ve bölgesel bir akreditasyon kurumu olan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edildiği, üniversitenin akreditasyon için son kapsamlı değerlendirmesinin 2010 yılında gerçekleştirildiği ve üniversitenin olağanüstü kalitesinin, akademisyenlerinin, yönetiminin ve prosedürler bütünlüğünün onaylandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesi. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca, NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampsünde öğrenci olma avantajları ile ilgili yapılan açıklamada ise; “Öğrenciler 4 Yıllık lisans eğitimlerini GAÜ’de tamamlamayı seçmeleri durumunda, 1 dönem Arizona Üniversitesi kampüsünde okuyabilme ve Global Kampüs Deneyiminden yararlanabilme fırsatına sahipler. Bunun yanı sıra, “Pathway” adı verilen yolu seçen öğrenciler, GAÜ kampüsündeki ilk veya 2. seneleri sonunda, Arizona Üniversitesi’ne direkt geçiş yapabilir ve eğitimlerini burada sürdürebilirler.” denildi.

Başvuru koşulları ise;

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü başvuru koşulları ile ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin, lise müdürlerinin onayı ve lise transkriptlerinin genel ortalamasının, 4 üzerinden 3,5 ve üzeri olması gerektiği, ayrıca İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi.

Aday öğrencilerin başvuru ve detaylı bilgi için, arizona.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi yada +90 548 855 1111 numaralı Whatsapp bilgi hattına başvurabileceği bildirildi.