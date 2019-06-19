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Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!

Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!

Arıklı’dan ‘yandaş medya’ suçlaması!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı dünkü meclis konuşmasında devletten destek alan medya kuruluşlarının ne kadar maddi getiri sağlandıklarının açıklanmasını istedi.

Geçen hafta Maliye Bakanı’na yandaş medya oluşturabilmek için medya organlarına ne kadar para aktardıklarını sorduğunu anımsatan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı en kısa sürede bu sorusuna yanıt beklediğini kaydetti.

Medyanın kendini layüsel (yaptığı işlerden hesap sorulmayan, istediği gibi hareket eden) bir kesim olarak gördüğünü, sürekli siyasilerle iş insanlarını eleştirdiğini dile getiren Arıklı, öte yandan bazı kesim medyanın kendisinin kirli ilişkiler içinde olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk basınının içinde bulunduğu sıkıntılara işaret eden Erhan Arıklı, yıllardır iktidara gelen her siyasi partinin kendine bağlı basın yayın organlarını dolaylı ya da direkt olarak desteklediğini söyledi.

Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının Türk-Sat’a ödemesi gereken tutarın devlet tarafından ödendiğini söyleyen Arıklı, devlet düşmanlığı yaptığını savunduğu televizyon kanallarına da bu desteğin verildiğini kaydetti.

Bu desteklerin yapılmasıyla ilgili kriterlerin örneğin çalıştırılması gereken personel sayısının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, hangi medya kuruluşlarına destek verildiğini öğrenmek istedi.

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