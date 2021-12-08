Arıklı’dan UBP'ye eleştiri

Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ziyamet köyünde yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik bazı eleştirilerde bulundu.

“Sayın Sucuoğlu sürekli hayal tacirliği yapıyor. İstikrarlı hükümet için tek başına iktidardan bahsediyor” diyen Erhan Arıklı, UBP’ye “Son üç yıldır hükümette idin. Hangi icraatı hangi reformu yapmak istedin de hangi ortağın engel oldu” diye sordu.

Arıklı, “Biz söylüyor ve diyoruz ki yapmak istediğimiz birçok icraata UBP’li ortağımız engel oldu. Bırakın bizi Türkiye ile imzalanan ekonomik protokoldeki hiçbir icraatı yerine getirmedi. Şimdi çıkıp halka diyor ki tek başına iktidar istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Arıklı, eski koalisyon hükümeti döneminde, Türkiye Ticaret ve Enerji Bakanları ile imzaladığı protokollere işaret ederek, “Türkiye Ticaret Bakanı ile imzalamış olduğu Eylem Planı’nın KKTC ekonomisi için devrim niteliğinde olduğunu” savundu. Arıklı, “Bu anlaşma ile ürettiğimiz her malı gümrüksüz bir şekilde Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlama imkanı bulduk" diye konuştu.