Arıklı’dan UBP'ye eleştiri

Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ziyamet köyünde yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik bazı eleştirilerde bulundu.
“Sayın Sucuoğlu sürekli hayal tacirliği yapıyor. İstikrarlı hükümet için tek başına iktidardan bahsediyor” diyen Erhan Arıklı, UBP’ye “Son üç yıldır hükümette idin. Hangi icraatı hangi reformu yapmak istedin de hangi ortağın engel oldu” diye sordu.
Arıklı, “Biz söylüyor ve diyoruz ki yapmak istediğimiz birçok icraata UBP’li ortağımız engel oldu. Bırakın bizi Türkiye ile imzalanan ekonomik protokoldeki hiçbir icraatı yerine getirmedi. Şimdi çıkıp halka diyor ki tek başına iktidar istiyoruz" ifadelerinde bulundu.