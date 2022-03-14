Arıklı’dan Tıp Bayramı mesajı…

Bakan Arıklı mesajında, bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden, övgüye değer hizmetlerine her fırsatta tanık olunan doktorların, tıp çalışanlarının ve KKTC ile dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı çalışmalarıyla tıp alanında adından söz ettiren Kıbrıs Türk bilim insanlarının ulusun övünç kaynağı haline geldiklerini belirtti.



Hekimliğin doğrudan insan yaşamını konu alan bir meslek olduğunu ifade eden Arıklı, “Zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan, canımızı emanet ettiğimiz, büyük bir fedakârlık ve özveri gösteren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız” dedi.