Arıklı’dan Tıp Bayramı mesajı…

Bakan Arıklı mesajında, bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden, övgüye değer hizmetlerine her fırsatta tanık olunan doktorların, tıp çalışanlarının ve KKTC ile dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı çalışmalarıyla tıp alanında adından söz ettiren Kıbrıs Türk bilim insanlarının ulusun övünç kaynağı haline geldiklerini belirtti.
14 Mart 2022 Pazartesi 12:15
Bakan Arıklı mesajında, bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden, övgüye değer hizmetlerine her fırsatta tanık olunan doktorların, tıp çalışanlarının ve KKTC ile dünyanın çeşitli ülkelerinde başarılı çalışmalarıyla tıp alanında adından söz ettiren Kıbrıs Türk bilim insanlarının ulusun övünç kaynağı haline geldiklerini belirtti.
Son Güncelleme: 15.03.2022 10:27