Arıklı’dan “Reformlar ve yapısal dönüşüme destek olun” çağrısı

Statükonun sendikalar, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri olmak üzere üç bacağı olduğunu söyleyen Arıklı, “Zaman zaman yargı da iç statükonun korunmasına yardımcı oluyor. İşte bu noktada ekonomik örgütler, reformlar ve yapısal dönüşümde siyasilere destek olmalı ve iç statükonun parçası olmaktan vazgeçmelidir. Bu uygulama anlaşması ile ekonomimize yeni bir ufuk açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıklı, Merit Otel’de sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada “Eğer ayaklarının üzerinde duran bir devlet olmak istiyorsak, öngörülen reformları yapmak, yapısal dönüşümü sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMALARIN ANA HEDEFİ KKTC’Yİ AYAĞA KALDIRACAK OLAN REFORMLARI YAPMAK”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları anlaşmaya değinen Arıklı, “Bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşmaların ana hedefi KKTC’yi ayağa kaldıracak olan reformları yapmak, yapısal dönüşümü ve ekonomik entegrasyonu sağlamaktır. 1998 Ticaret Anlaşmasının 1. maddesinde yer alan ifade de hedefin ekonomik entegrasyonun olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli TC’den yardım istiyoruz ancak, reformlar ve yapısal dönüşümle ilgili konularda ayak sürüyoruz” dedi.

Arıklı, 2001'den beri imzalanan protokollerin gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, “Eğer getirmiş olsaydık entegrasyon çoktan sağlanmış olurdu” diye konuştu.

Bakan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“1974 yılından beridir yaratılan statüko değişime direniyor. 14-15 aylık hükümetler hiçbir sonuç alamıyor, bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. İstikrar yok. İstikrar yoksa büyüme de yok. Eğer ayaklarının üzerinde duran bir devlet olmak istiyorsak, öngörülen reformları yapmak, yapısal dönüşümü sağlamak zorundayız. Bunu yapmazsak 10 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olmaya devam edeceğiz”

Reformlara ve yapısal dönüşüme direnen güçlü bir iç statüko bulunduğunu söyleyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu statükonun 3 bacağı var. Sendikalar, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri. Zaman zaman yargıda iç statükonun korunmasına yardımcı oluyor. İşte bu noktada ekonomik örgütler reformlar ve yapısal dönüşümde siyasilere destek olmalı ve iç statükonun parçası olmaktan vazgeçmelidir. Bu uygulama anlaşması ile ekonomimize yeni bir ufuk açıyoruz”

Arıklı, açılımın “iç statükonun dişlileri arasında” kaybolmaması temennisinde bulundu.