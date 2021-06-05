banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Kim bu bürokratlar?
Kim bu bürokratlar?
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
banner376

Arıklı’dan “Reformlar ve yapısal dönüşüme destek olun” çağrısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, reformlara ve yapısal dönüşüme direnen güçlü bir iç statüko olduğunu belirterek, sivil toplum örgütlerine “Elektriğin ucuzlatılması gibi ülke adına verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakmayın” çağrısı yaptı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:45
Arıklı’dan “Reformlar ve yapısal dönüşüme destek olun” çağrısı
banner337

Statükonun sendikalar, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri olmak üzere üç bacağı olduğunu söyleyen Arıklı, “Zaman zaman yargı da iç statükonun korunmasına yardımcı oluyor. İşte bu noktada ekonomik örgütler, reformlar ve yapısal dönüşümde siyasilere destek olmalı ve iç statükonun parçası olmaktan vazgeçmelidir. Bu uygulama anlaşması ile ekonomimize yeni bir ufuk açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıklı,  Merit Otel’de sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada “Eğer ayaklarının üzerinde duran bir devlet olmak istiyorsak, öngörülen reformları yapmak, yapısal dönüşümü sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMALARIN ANA HEDEFİ KKTC’Yİ AYAĞA KALDIRACAK OLAN REFORMLARI YAPMAK”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları anlaşmaya değinen Arıklı, “Bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşmaların ana hedefi KKTC’yi ayağa kaldıracak olan reformları yapmak, yapısal dönüşümü ve ekonomik entegrasyonu sağlamaktır.  1998 Ticaret Anlaşmasının 1. maddesinde yer alan ifade de hedefin ekonomik entegrasyonun olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli TC’den yardım istiyoruz ancak, reformlar ve yapısal dönüşümle ilgili konularda ayak sürüyoruz” dedi.

Arıklı, 2001'den beri imzalanan protokollerin gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyerek, “Eğer getirmiş olsaydık entegrasyon çoktan sağlanmış olurdu” diye konuştu.

banner341
Bakan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“1974 yılından beridir yaratılan statüko değişime direniyor. 14-15 aylık hükümetler hiçbir sonuç alamıyor, bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. İstikrar yok. İstikrar yoksa büyüme de yok. Eğer ayaklarının üzerinde duran bir devlet olmak istiyorsak, öngörülen reformları yapmak, yapısal dönüşümü sağlamak zorundayız. Bunu yapmazsak 10 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olmaya devam edeceğiz”

Reformlara ve yapısal dönüşüme direnen güçlü bir iç statüko bulunduğunu söyleyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu statükonun 3 bacağı var. Sendikalar, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri. Zaman zaman yargıda iç statükonun korunmasına yardımcı oluyor. İşte bu noktada ekonomik örgütler reformlar ve yapısal dönüşümde siyasilere destek olmalı ve iç statükonun parçası olmaktan vazgeçmelidir. Bu uygulama anlaşması ile ekonomimize yeni bir ufuk açıyoruz”

Arıklı, açılımın “iç statükonun dişlileri arasında” kaybolmaması temennisinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 05.06.2021 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi
CTP'den çevre günü mesajı
CTP'den çevre günü mesajı
“Özgür ve bağımsız gazetecilik onurumuzdur”
“Özgür ve bağımsız gazetecilik onurumuzdur”
Sağlık Bakanlığı'ndan PCR uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan PCR uyarısı
Kontrolden çıkan süratli araç ortalığı dağıttı
Kontrolden çıkan süratli araç ortalığı dağıttı
“Duvarları sevgiye dönüştür”
“Duvarları sevgiye dönüştür”
Lefkoşa’nın en güzel bahçe ve balkonları belirlendi
Lefkoşa’nın en güzel bahçe ve balkonları belirlendi
TC Ticaret Bakanı Muş, Karadeniz Kültür Derneği İskele şubesini ziyaret etti
TC Ticaret Bakanı Muş, Karadeniz Kültür Derneği İskele şubesini ziyaret etti
Trafik kazası
Trafik kazası
Kapılarda saat 18.00 itibarıyla karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi
Kapılarda saat 18.00 itibarıyla karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim