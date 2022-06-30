banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç ettik
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç...
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi açıkladı!
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek uyardı
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
banner404

Arıklı’dan “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi“ne destek

30 Haziran 2022 Perşembe 15:15
Arıklı’dan “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi“ne destek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, karma evliliklerden doğan çocukları "Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı" hakkını savunan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Genel Koordinatör Suda Doğan ve Dış İlişkiler Üyesi Alihan Güneş ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, "GKRY’nin her alanda olduğu gibi vatandaşlık konusunda da Türkiye alerjisine kapıldığını, bu nedenle yaptığı temelsiz ayırımcılık nedeniyle insan haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

banner341
Arıklı, “Karma evliliklerden doğanların ebeveynleri KKTC’de evlenmiş ancak GKRY, KKTC’nin verdiği evlilik belgesini ‘sahte’ olarak nitelendiriyor. Her gün yüzlerce Kıbrıslı Türk, KKTC kimliğiyle güneye geçiyor, KKTC sürüş ehliyetiylee aracına seyrüsefer ve sigorta çıkartıyor. Bir çok işlem için KKTC’nin resmi belgesini kabul ediyorsun ancak sırf bu çocukların hakkı olan vatandaşlığı vermemek için evlilik belgesine ‘sahte’ diyorsun. Bu ikiyüzlülük değil de nedir?” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı “Bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmamasını protesto edenler, Kıbrıs Rum tarafının sergilediği ırkçı yaklaşımı bir kez bile dillendirmedi. Bu durum onların samimiyetsizliklerini ortaya koyuyor” dedi.

Arıklı, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi’ne çıktıkları bu yolda her türlü desteği vereceğini belirterek GKRY’nin bir an önce bu konuda sergilediği tavrı değiştirmeye davet etti.

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2022 16:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Bizi, üretim ve dünyaya açılma kurtarır”
Erhürman: “Bizi, üretim ve dünyaya açılma kurtarır”
Polis Genel Müdür Yardımcısı Efendi son yolculuğuna uğurlandı
Polis Genel Müdür Yardımcısı Efendi son yolculuğuna uğurlandı
Ekonomik destek paketi açıklandı
Ekonomik destek paketi açıklandı
Ender Denktaş Vangöl bindik bir alamete giderik felakete
Ender Denktaş Vangöl bindik bir alamete giderik felakete
Erhürman: “Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil, adına hükümet denilen yapıdır“
Erhürman: “Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil, adına hükümet denilen yapıdır“
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Sanayideki Gelişmeler Değerlendirildi 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında Sanayideki Gelişmeler Değerlendirildi 
Güzelyurt Portakal Festivali Konserlerle Devam Ediyor 
Güzelyurt Portakal Festivali Konserlerle Devam Ediyor 
CTP Kadın Örgütü Orman Yangınları İle İlgili Eylem Planı Üzerinde Çalışma Başlattı
CTP Kadın Örgütü Orman Yangınları İle İlgili Eylem Planı Üzerinde Çalışma Başlattı
KTAMS, Hükümet, Anayasa’ya Aykırı Olarak Kamu Hizmetlerini Taşeron Ve Mevsimlik İşçilere Yaptırıyor
KTAMS, Hükümet, Anayasa’ya Aykırı Olarak Kamu Hizmetlerini Taşeron Ve Mevsimlik İşçilere Yaptırıyor
“En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır”
“En büyük sorumluluğum Lefkoşa ve bu şehirde yaşayan herkesin hakkını savunmaktır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim