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Arıklı Vadili’yi Ziyaret Etti... “30 Ağustos Bu Milletin Tarihe Tırnaklarını Yeniden Geçirdiği Günün Adıdır”

Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Vadili’yi ziyaret etti. 

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:32
Arıklı Vadili’yi Ziyaret Etti... “30 Ağustos Bu Milletin Tarihe Tırnaklarını Yeniden Geçirdiği Günün Adıdır”
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Lefkoşa, 29 Ağustos 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Vadili’yi ziyaret etti. 
YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, beraberindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra KKTC için “B Planı”nı devreye koyacağını savunarak, “42 yıldır söylenen Federasyon masalının artık sonuna gelindiğini” söyledi.
Arıklı, “Kıbrıs Türkü en az Kosova Arnavutları kadar özgürlük ve bağımsızlılığı hak ediyor. BM Kararına rağmen 104 ülke bugün Kosovayı tanıyorsa bizi niye tanımasınlar. Bizi şu anda tanımıyorlar çünkü biz ısrarla ‘federasyon kurmaktan’ bahsediyor ve ‘başka çaremiz olmadığını’ söylüyoruz. Başka çare var; o da KKTC’ye sahip çıkmaktır. KKTC’ye sahip çıkmak demek sadece onu yaştmak değil, bu devleti içten içe kemiren rant virüsleri ile de mücadele etmektir. Bize bir şans verin KKTC’yi çaresizlikten kurtaralım. İç ve dış statükoyu yıkalım” ifadelerini kullandı. 
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz da birer konuşma yaparak iç ve dış sorunlar karşısında YDP’nin duruşunu ve alternatif önerilerini anlattı.

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ARIKLI’NIN 30 AĞUSTOS MESAJI 
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de bir mesaj yayınladı. 
Arıklı, bu bayramın Türk tarihinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “30 Ağustos bu milletin tarihe tırnaklarını yeniden geçirdiği günün adıdır. 30 Ağustos zaferi olmasaydı bu millet Anadolu’da yaşayamaz, geldiği yerlere Asya steplerine geri dönerdi” dedi. 
(EMR/ÖK)  FOTOĞRAFLI 
 

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