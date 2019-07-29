Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin %2 lik HP kesintisi kararı ile ilgili yargının verdiği ara emri kararına saygı duyduğunu belirtti.
Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararı alırken yapmış olduğu açıklamanın son derece mantıklı ve hukuki alt yapısı kuvvetli olduğunu iddia ederek, bu kararla kamunun milyonlarca liralık bir yükten kurtulmuş olacağını savundu.
Arıklı açıklamasında, “Umarız ki yargı kurumumuz, bu statükonun bekçilerinden biri olmaz. Çünkü devlet gemisinin bu şekilde devamı mümkün değildir. Yargımız dahil herkes taşın altına elini sokmak zorundadır.” ifadelerine yer verdi.
(RU/YIL)