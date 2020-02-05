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Arıklı: “temennimiz Can Kayıplarının Daha Da Artmaması”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Arıklı: “temennimiz Can Kayıplarının Daha Da Artmaması”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:13
Arıklı: “temennimiz Can Kayıplarının Daha Da Artmaması”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklama yaptı.
“Çığ düşmesi sonucu çok sayıda can kaybının olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendik. İçlerinde güvenlik güçlerimizin de bulunduğu toplam 23 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” diyen Arıklı, çığ altında kalan ve yardım bekleyenlerin en kısa sürede kurtarılması ve can kayıplarının daha da artmaması en büyük temennileri olduğunu belirtti.

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(DOĞ/HA)
 

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