banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.067
DOLAR
6.0958
STERLİN
7.9064
EURO
6.6193
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Arıklı, Perşembe Pazarını Ziyaret Etti Ve İşad’da Konuştu…

“BİZ BU OYUNU BOZARIZ” 

Arıklı, Perşembe Pazarını Ziyaret Etti Ve İşad’da Konuştu…

“BİZ BU OYUNU BOZARIZ” 

21 Şubat 2020 Cuma 14:30
Arıklı, Perşembe Pazarını Ziyaret Etti Ve İşad’da Konuştu…
banner337

“BİZ BU OYUNU BOZARIZ” 

Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı dün parti yetkilileri ve Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu üyeleri ile birlikte Perşembe Pazarını ziyaret etti, alışveriş yapan halkla sohbet etti.

Çarşamba günü de İşadamları Derneği’nde (İŞAD) düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Arıklı burada dernek üyelerine neden Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu,seçilmesi halinde neler yapacağını anlatan bir de sunum yaptı.

banner317
YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, sunumunda YDP’nin “Çatı Aday” konusunda çok uğraştığını DP’nin de kendilerine destek verdiğini ama sağdaki diğer iki partinin bu işe “çomak soktuğunu” anlatarak şunları söyledi: 

“Biz YDP olarak aylar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla yarışacağız diye karar ürettik. Ama gelinen noktada ‘Türkiyesiz bir Kıbrıs’ arzu eden dış güçlerin bu seçimlere müdahil olacağını fark ettik. Bu sebeple seçimleri ilk turdan kazanmak adına çatı aday formülü arayışına girdik. Çatı adayın kim olacağını halka soracaktık. Başbakan ve Yardımcısı İstanbul’a giderken Kudret Özersay emrivaki yapıp adaylığını erkenden ilan etti ve Çatı aday formülünü bozdu. Zaten Ersin Tatar’da fırsat bekliyordu. Böylece KKTC’ye inananların seçimleri ilk turda kazanma ihtimali ortadan kalktı. Dış güçler KKTC’de bir oyun oynamak istiyorlar. Ama biz bu oyunu bozarız. Bunun için meydandayız” dedi.

Maraş açılımı konusuna da değinen Arıklı, “Maraş’ın açılması KKTC ekonomisini ayağa kaldırır. Maraş’ın sadece tamiratı için ekonomiye akacak para 2,5 milyar dolardır. Bu parayı ekonomiye aktarmamız gerekiyor. Orada on binlerce insana istihdam olanağı sağlanacak. Ama ‘Bu hükümette bu ciddiyet bu irade var mı?’ diye sorarsanız, ‘yoktur’ derim. İradesiz, samimiyetsiz ve icraat kabızlığına yakalanmış bir hükümet var” dedi.

Yuvarlak masa toplantısı soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

(RU/ŞEB)     FOTOĞRAFLI

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ, TED Koleji Öğrencilerini Ağırladı
UKÜ, TED Koleji Öğrencilerini Ağırladı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
KIBTEK'te skandal!
KIBTEK'te skandal!
KKTC Merkez Bankası TL mevduat faiz oranlarını yeniden belirledi
KKTC Merkez Bankası TL mevduat faiz oranlarını yeniden belirledi
Tenis ve masatenisi sporu çocuğun gelişimi için çok önemlidir
Tenis ve masatenisi sporu çocuğun gelişimi için çok önemlidir
Sosyal Adaletin Sağlanmadığı Toplumların Geleceği Olmaz
Sosyal Adaletin Sağlanmadığı Toplumların Geleceği Olmaz
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Anıtkabir’de
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Anıtkabir’de
Kayalar Balıkçı Barınağı Tadilat Çalışmalarında Sona Doğru
Kayalar Balıkçı Barınağı Tadilat Çalışmalarında Sona Doğru
Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart İçin Örgütlenme Çağrısı
Bağımsızlık Yolu’ndan 8 Mart İçin Örgütlenme Çağrısı
Değirmenlik Belediyesi Sıhhi Tesisat Anlaşmasını İmzaladı
Değirmenlik Belediyesi Sıhhi Tesisat Anlaşmasını İmzaladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim