Arıklı: “myk İstifam Dahil Durumu Değerlendirecek. Parti Tavrı Çarşamba Günü Açıklanacak”

Lefkoşa, 11 Ekim 20 : Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin yarın MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı.

Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.



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