Arıklı, Manifestosunu Yarın Alsancak’ta Açıklayacak

Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.
(RU/YIL)
Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.
Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.
(RU/YIL)