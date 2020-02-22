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Arıklı, Manifestosunu Yarın Alsancak’ta Açıklayacak

Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.

Arıklı, Manifestosunu Yarın Alsancak’ta Açıklayacak

Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
Arıklı, Manifestosunu Yarın Alsancak’ta Açıklayacak
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Lefkoşa, 22 Şubat 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı’nın yarın saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Lapta-Alsancak bölgesi Genel Başkan’ımızın Kıbrıs'a gelip yerleştiği bölge. Orada yetişti. Hayata orada atıldı. Lapta-Alsancak bölgesinin Sayın Genel Başkan’ın hayatında önemli bir yeri var. Bu sebeple seçim maratonuna oradan başlamak istedik. YDP olarak biz resmi olarak yarın sahaya iniyoruz. Hedefimiz ikinci tur. Bu hedefe de rahatça ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu önemli günümüze tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.

(RU/YIL)

 

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