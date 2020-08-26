Arıklı Güzelyurt Bölgesindeydi…



“ŞİMDİ YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI”

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Mevlevi, Gayretköy ve Bostancı’yı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

YDP’den verilen bilgiye göre, Bostancı’da konuşan Arıklı, Kıbrıs konusuna da değindi, federasyonu “biten bir masal” diye nitelendirdi. Arıklı, “Şimdi yeni bir destan yazma zamanıdır. Bu destan kendi ayakları üzerinde duran tanınmış KKTC destanıdır. Bu destanı biz yazacağız” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Crans Montana'da BM nezaretinde Rum’a tarafına bir harita verdiğini, bu haritanın açıklanmasını, kimlerin göçmen durumuna düşürüleceğini bilmek istediklerini” söyledi.BÜYÜKYILMAZ: “KKTC’Yİ KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz da konuşma yaptı. Büyükyılmaz, “Bu devleti federasyona kurban etmeyeceğiz. KKTC 7 Türk Devleti içinde en uzun ömürlü 2. Türk Devletidir. Korumak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.(RÇ/HÖ)