banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93839
ALTIN
253.241
DOLAR
5.8546
STERLİN
7.3671
EURO
6.5599
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”

“BU KARARIN CİDDİYETLE HAYATA GEÇMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”

“BU KARARIN CİDDİYETLE HAYATA GEÇMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”

“BU KARARIN CİDDİYETLE HAYATA GEÇMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulunun  Maraş’la ilgili kararını ayakta alkışladıklarını ve bu kararın ciddiyetle hayata geçmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Arıklı  “ Maraş’ın Türk yönetiminde kullanıma açılması fikrinin, yeni hükümet tarafından da uygun görülmesi bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, Vakıflar’ın haklarının uluslar arası arenada aranması, Kıbrıs Türk tarafının haklarına  halel gelmeksizin  Maraş’ın Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde, eski kullanıcılarının kullanımına açılması gerektiğini vurguladı ve YDP’nin Maraş’ın iskana açılmasını bu şekilde formüle ettiğini belirtti.

banner317
Partilerinin bu fikri manifestosuna almadan önce konuyu hem Türkiye Dışişleri, hem askeri hem de uluslararası hukuk çevreleri ile istişare ettiğini kaydeden Arıklı, bu çerçevede alınacak kararın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına da aykırı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Bunun için sadece MTK  Yasasında küçük bir değişiklik yapılması ve Maraş’a müracaatların önünün açılmasının yeterli olduğunu belirten  Arıklı, “Böylece Maraş’ın açılması AİHM kararlarına da uygun olacak ve uluslararası bir zemin de bulacaktır” dedi. 

Annan Planı’nın  tartışıldığı dönemde Güney Kıbrıs’ın, Maraş’ın iskana açılmasının ekonomik boyutlarını araştırdığını ve bununla ilgili bir de rapor hazırladığını ifade eden Arıklı, şunları kaydetti:

“Bu rapor yetkililerimizin olduğu gibi bizim de elimizdedir. Buna göre Maraş’ın tamir, rehabilite ve restorasyonun  maliyeti, 2 milyar euro olarak hesaplanmıştır. Maraş’ın yukarıdaki formülle iskana açılması haline KKTC ekonomisi büyük bir kaynağa kavuşacak, şu anda ölü bir durumda olan açık Maraş da ekonomik hayat canlanacaktır”

(ÖZ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa Belediye Orkestrası “Antonio Carlos Jobim Gecesi“ düzenledi
Lefkoşa Belediye Orkestrası “Antonio Carlos Jobim Gecesi“ düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim