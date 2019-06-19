Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”

“BU KARARIN CİDDİYETLE HAYATA GEÇMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulunun Maraş’la ilgili kararını ayakta alkışladıklarını ve bu kararın ciddiyetle hayata geçmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Arıklı “ Maraş’ın Türk yönetiminde kullanıma açılması fikrinin, yeni hükümet tarafından da uygun görülmesi bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, Vakıflar’ın haklarının uluslar arası arenada aranması, Kıbrıs Türk tarafının haklarına halel gelmeksizin Maraş’ın Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde, eski kullanıcılarının kullanımına açılması gerektiğini vurguladı ve YDP’nin Maraş’ın iskana açılmasını bu şekilde formüle ettiğini belirtti.

Partilerinin bu fikri manifestosuna almadan önce konuyu hem Türkiye Dışişleri, hem askeri hem de uluslararası hukuk çevreleri ile istişare ettiğini kaydeden Arıklı, bu çerçevede alınacak kararın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına da aykırı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Bunun için sadece MTK Yasasında küçük bir değişiklik yapılması ve Maraş’a müracaatların önünün açılmasının yeterli olduğunu belirten Arıklı, “Böylece Maraş’ın açılması AİHM kararlarına da uygun olacak ve uluslararası bir zemin de bulacaktır” dedi.

Annan Planı’nın tartışıldığı dönemde Güney Kıbrıs’ın, Maraş’ın iskana açılmasının ekonomik boyutlarını araştırdığını ve bununla ilgili bir de rapor hazırladığını ifade eden Arıklı, şunları kaydetti:

“Bu rapor yetkililerimizin olduğu gibi bizim de elimizdedir. Buna göre Maraş’ın tamir, rehabilite ve restorasyonun maliyeti, 2 milyar euro olarak hesaplanmıştır. Maraş’ın yukarıdaki formülle iskana açılması haline KKTC ekonomisi büyük bir kaynağa kavuşacak, şu anda ölü bir durumda olan açık Maraş da ekonomik hayat canlanacaktır”

(ÖZ/YIL)