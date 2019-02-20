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Arıklı Akıncı’nın Meclisi’i Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdiği Toplantıyı Değerlendirdi

“CUMHURBAŞKANIMIZA ELEŞTİRİLERİMİZİ VE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK”

Arıklı Akıncı’nın Meclisi’i Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdiği Toplantıyı Değerlendirdi

“CUMHURBAŞKANIMIZA ELEŞTİRİLERİMİZİ VE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK”

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
Arıklı Akıncı’nın Meclisi’i Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdiği Toplantıyı Değerlendirdi

“CUMHURBAŞKANIMIZA ELEŞTİRİLERİMİZİ VE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETTİK”

Lefkoşa, 20 Şubat 19 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Cumhuriyet Meclisi’ni Kıbrıs konusunda bilgilendirdiği toplantıyı değerlendirerek, eleştiri ve görüşlerini Akıncı’ya aktardıklarını kaydetti.
Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın “Mecliste tam bir konsensüs sağlandı” yönünde açıklama yaptıklarını belirterek, “gelinen aşamada bu noktadan uzak olunduğunu” iddia etti.
Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, “Cumhurbaşkanının iyi niyetinden ve samimiyetinden asla kuşkumuz yoktur. Ama yürüttüğü bu müzakere tarzı ile artık bir yere varamayacağımızı kendisinin de anlaması gerekmektedir. Dün daha önce kamuoyuna birkaç defa deklere ettiğimiz bu eleştiri ve görüşlerimizi bir kez daha Meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettik” ifadelerini kullandı.
(GÖZ/ÖK)

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