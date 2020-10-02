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Arıklı: “5\' Li Konferans Başka Alternatifleri Görüşmek İçin Yapılır”

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeyi eleştirdi. 

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
Arıklı: “5\' Li Konferans Başka Alternatifleri Görüşmek İçin Yapılır”
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeyi eleştirdi. 
Yazılı açıklama yapan Arıklı, “Bundan birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanının bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile bir video konferans yapacağı açıklanmıştı. Biz de o dönemde yaptığımız açıklamada; Guterres'in bu görüşmesinin seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanılacağını ve bu yüzden Guterres'in bu görüşmesini 18 Ekimden sonra yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile yapmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik.” dedi. 
 “Görünen o ki, Sayın Akıncı bu görüşmeden de ince mesajlar çıkartacak ve tıpkı Berlin görüşmelerinde olduğu gibi bunu da tepe tepe kullanacaktır” diyen Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 5'li zirve toplanırsa, bu toplantının gayesinin federasyondan başka seçeneklerin gündeme alınıp alınmayacağı olacağını” söyledi. 

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Arıklı, “Sık sık Türkiye’nin seçimlere müdahalesinden şikayet edenlerin, 9 gün kala Guterres ile yapılacak video konferansı nasıl kullanacağını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
(GÖZ/ÖK)
 

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