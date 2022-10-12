Arıklı: Yılbaşında uçak bileti fiyatları 20 Bin TL olabilir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinin

kurulmasının şart olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini aksi halde sektörde

rekabet ortamının oluşturulamaması halinde yılbaşında bilet fiyatlarının 20 bin TL olacağını

söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına

katılarak Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Bakan Arıklı, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuş yapılması için bir Rus şirketinin başvuru

yaptığını, Rusya hükümetinden onay çıkması ve talep olması durumunda uçuşların

başlayacağını belirtti.

Erhan Arıklı, geçmişte Azerbaycan’dan Ercan’a yapılan doğrudan uçuşun arkasının

gelmemesinin nedenin talep olmaması ve uçakların dolmaması olduğunu ifade etti.

Erhan Arıklı konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Burada ciddi bir Rus potansiyeli var. KKTC’de 15 ile 20 bin arasında Rus vatandaşı yaşıyor.

Güneyde 100 bin Rus vatandaşı var ama onlar da yavaş yavaş kuzeye kayıyorlar. Güneyden

Moskova’ya uçuş olmadığı için sorun yaşıyorlar dolayısıyla KKTC’den uçuşlara ciddi bir talep

var. Rusya’nın burada konsolosluk açması da olumlu olacaktır.”

Bakan Arıklı, kendileri için önemli olanın Ercan’a direkt uçuşların başlaması olduğunu, Kıbrıslı

Türklerin elindeki en değerli güven yaratıcı önlem olan Maraş’ın “Maraş’a karşılık limanlar ve

Ercan” teklifi ile heba edilmemesine karşı olduğunu aktardı.

“ERCAN KISMEN DE OLSA 15 KASIM’DA AÇILACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için tüm

tarafların gece-gündüz çalıştığını, tamamı olmasa bile yeni terminalin bir kısmının o tarihte

açılabileceğini belirtti.

Arıklı, teknik cihazların takibinin Ankara tarafından yapıldığını, KKTC’de terminale enerji

iletim hattı çekilmesi çalışmalarının yapılacağını, bunların zamanında tamamlanamasa bile

yeni terminalin her halükarda açılacağını söyledi.

Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Ercan Havalimanı o veya bu sebep nedeniyle zamanında tamamlanamadı. Şimdi biz

‘kendimizi 15 Kasım’ a yoğunlaştıralım’ dedik ve şu an o noktadayız. Havaalanının tümüne

elektrik vermeyebilirsiniz. 20MW’lık bir enerjinin oraya ulaştırılması lazım. Bunun için özel

kablolar ve özel cihazlar gerekiyor. Bu yetişmezse yüzde 15-20sine elektrik vermek suretiyle

orası açılabilir. Zamanla yarışıyoruz. Hedef 15 Kasım’da orasını açmak”.

“UÇAK BİLETLERİNİN UCUZLAMASI İÇİN REKABET ORTAMI YARATILMALI”

Bakan Arıklı, hava ulaşımı konusunda KKTC’nin iki şirketin insafına kaldığını, uçak biletlerinin

ucuzlaması için rekabet ortamının yaratılması gerektiğini ancak bilet fiyatları konusunda

şikayetçi olanların piyasaya ucuzluk getirecek havayolu şirketinin kurulmasına da karşı

çıktığını söyledi.

Bakan Arıklı, “Mavi Girne Havayolları”nı kuracak şirketin, hükümetin üzerine düşeni

yapmakta gecikmesi ve sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projeden çekildiğini aktardı.

“Bakanlar Kurulundaki arkadaşların itirazı şirketin kurulmasına değil ancak tüzük ile ilgili

Nazım Çavuşoğlu’nun bazı talepleri oldu. O konularda haklı olabilir. Süreç bayağı uzadı.

Maliye ile ekiplerimiz bir araya geldi ve uzun uzun çalıştılar. Ortaya beklentileri karşılayan bir

tüzük çıkmadı. KTHY’nin tüzüğünün bugüne uyarlanmış haliydi. Tüzüğü üç aya yakın

tartışmanın bir anlamı yoktu. Yatırımcıya bu tip bürokratik engeller, sürecin uzaması ve ismin

sosyal medyada tartışılması rahatsızlık yarattı” diyen Arıklı, bu sürecin sonlandırılamaması

nedeniyle kaybedenin Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi.

Arıklı, söz konu firma ile defterlerin kapanmadığını, bazı görüşmelerin yapılacağını ancak

gelecek hafta Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine mektup yazarak onlara ortak

havacılık şirketi kurulması teklifini yineleyeceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, söz konusu şirketin projeden çekilmemesi ve engellerin sürmesi durumunda

hükümetten çekilme kararı aldığını, diğer taraftan Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda

geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağı sözü vermesi nedeniyle görevine devam ettiğini

aktardı.

“4.5/5G İHALESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bir diğer önemli projesinin 4.5/5G ihalesi olduğunu,

bunun da ülke için hayati önem taşıdığını belirtti.

4.5/5G ihalesinin açılmasının ardından firmalardan birinin mahkemeye başvurduğunu

dolayısıyla mahkemenin vereceği kararın beklendiğini söyledi. Bakan Arıklı, mevcut Merkezi

İhale Komisyonu (MİK) yasasıyla ülkede bir şeyler yapmanın mümkün olmadığını, ihale

sonucunu beğenmeyen herkesin soluğu mahkemede aldığını söyledi.

GİRNE-ALSANCAK YOLU’NDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

İhalesi, teklif verilmemesi nedeniyle ili kez iptal edilen Girne-Alsancak Yolu’nda mutlu sona

ulaşıldığını kaydeden Arıklı, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın yol

yapım çalışmaları için hazırlık yaptığını ve gelecek hafta içerisinde yol inşasına başlanacağını

tahmin ettiğini belirtti.

Bakan Arıklı, doğu ve batı bölgelerindeki köy yollarının iki özel şirket tarafından yapımına

devam edildiğini, Dipkarpaz-Manastır Yolu için verilen taş ocağı konusunda muhalif seslerin

yükselmesine rağmen buradaki çalışmalarında başlayacağını ifade etti.

Dilekkaya Yolu ile ilgili bir kamulaştırma sorunu yaşandığını belirten Arıklı, mahkemenin

verdiği ara emirleri nedeniyle firmaların zor duruma düşüp iflas ettiğini, ülkenin menfaati

adına bu kadar çok ara emri verilmemesi gerektiğini, verilmesi durumunda da bir an evvel

neticelendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.