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Arıklı, yeni hava yolu kurulması konusunda İstanbul’da temaslarda bulundu

“MART 2023’TE KENDİ HAVA YOLUMUZUN İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEFİMİZ”

15 Nisan 2022 Cuma 20:00
Arıklı, yeni hava yolu kurulması konusunda İstanbul’da temaslarda bulundu

“PROTOKOLDE SÜRPRİZ BİR ŞEY YOK… KKTC’DE MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEMEZ VE BİTMİŞTİR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de yeni bir hava yolu şirketi kurulması konusunda İstanbul’da temaslarda bulundu; “Hedef Mart 2023’te kendi hava yolu şirketimizin ilk uçuşlarını gerçekleştirmek… İnşallah yapacağız” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretine eşlik eden Arıklı, buradan İstanbul’a geçerek yeni hava yolu şirketi konusunda temaslarda bulundu.

BRT’de “18. Saat” programına telefon bağlantısıyla katılan Arıklı, Ankara’daki programın ardından yeni kurulacak hava yolu konusunda görüşmeler yapmak için İstanbul’a geçtiğini ve KKTC’ye yarın öğleden sonra döneceğini açıkladı.

Arıklı, yeni hava yolu şirketi konusunda somut adımlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek “Ama dünyadaki ekonomik kriz KKTC’yi etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş durumda. Özellikle hava yolu şirketleri oldukça zor durumda. Tam bu dönemde bizim yeni bir açılım yapmamız oldukça manidar ama yapmak zorundayız çünkü bayramdaki uçak bileti fiyatlarının astronomik olması ve bilet bulunamadığını görüp üzülüyoruz.” dedi.

Arıklı, “Hedef Mart 2023’te kendi hava yolu şirketimizin ilk uçuşlarını gerçekleştirmek… İnşallah yapacağız” diye konuştu.

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İstanbul’da, Avrupa’da da firmaları olan bir hava yolu şirketle görüştüğünü bildiren Arıklı, ortak noktada buluşmak için çalışma başlattıklarını, kısa sürede netice almayı hedeflediğini söyledi.

Ülkeye yarın öğleden sonra döneceğini kaydeden Arıklı, dün imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali Protokolle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“PROTOKOLDE SÜRPRİZ BİR ŞEY YOK… KKTC’DE MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEMEZ VE BİTMİŞTİR”

Arıklı, daha önceki yıllarda da protokoller imzalandığını ama sümen altı edildiğini, bunun yarattığı güven bunalımını da itiraf etmek gerektiğini belirterek “Ama inşallah bu üçlü koalisyon reform mahiyetli icraatlarla protokolü hayata geçirecek ve halkın özlediği yeniden yapılanmayı yapacak. Bu konuda kararlıyız” dedi.

Erhan Arıklı, protokolde, sürpriz bir şey olmadığını, eylem planında yazsa da yazmasa da yapılması gereken reform ve icraatlar bulunduğunu kaydederek, bunların zaten hükümet programında da yer aldığını belirtti.

“Artık icraat zamanı… KKTC’de artık mevcut sistem sürdürülemez ve bitmiştir. Bu sistemin bu şekilde devamı mümkün değil. Birileri bize para versin lale düzeni devam etsin, TC fedakarlık etsin para pompalasın biz de burada günü gün edelim düşüncesinin artık bittiğini herkes anlaması lazım” diyen Arıklı, sıkıntıları olmasına rağmen Türkiye’nin 4 milyarı aşkın kaynak ayırdığına işaret etti ve buna teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

Reformları, yapısal dönüşümleri Türkiye söylese de söylemese de gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade eden Arıklı, hükümetteki üç partinin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.04.2022 20:17
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