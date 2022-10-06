Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı'ndaki çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı inşaatının durumuyla ilgili katıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni havalimanının açılışının 15 Kasım’da yapılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yeni Ercan Havalimanı şantiyesindeki toplantıda, yapımcı şirket yetkilileri projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aktarırken çalışmalar yerinde incelendi ve eksiklikleri tespit edildi.

-"Her hafta toplantı"

Bakan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’a yetiştirilebilmesi adına gerekli teknik cihazların adaya zamanında intikali için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını, KKTC’nin bir marka olmasını sağlayacak bu projenin gidişatı konusunda her hafta toplantı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı zamanında tamamlanabilmesi adına TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) destek alınmasına ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Havalimanı inşaatı şantiyesinde yapılan toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, PGM temsilcisi ve yapımcı şirket yetkilileri katıldı.