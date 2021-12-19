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Arıklı; “YDP siz hükümetin kurulması mümkün değil”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa’da Aday Tanıtım Şöleni gerçekleştirdi.

19 Aralık 2021 Pazar 22:30
Arıklı; “YDP siz hükümetin kurulması mümkün değil”

YDP’nin yeni seçim şarkısının da tanıtıldığı şölende konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “YDP, 5 yıllık bir parti değil, 1980 ‘de Türk Birliği Partisi ile temeli atılan, 1985 yılında Yeni Doğuş Partisi ile kökleşen bir kutlu hareketin devamıdır. Biz kökü mazide olan bir partiyiz. Eski YDP de 1987 de zamanın UBP’sinin kumpasına maruz kalmış ve bölünmüştü. YDP’nin 4 Milletvekilinden 3’ünü satın almıştı o zaman ki UBP. Sadece 1 Milletvekilini satın alamadılar. O da Kenan Akın’dı” diyerek Kenan Akını sahneye davet etti. Gözyaşları içinde o günleri anlatan Kenan Akın; “Bu meşale o meşaledir. Ben dün de meşalenin hizmetindeydim. Bugün de hizmetindeyim. Ölene kadar da meşalenin hizmetinde olacağım” dedi.

Tekrar söz alan Arıklı KKTC de ekonomik kaosun yaşandığını bu kaostan Türkiye’nin yardımı olmadan çıkılmasının mümkün olmadığını söyledi. “Maalesef şu anda Hükümetin başında Ankara ile ilişkileri çok kötü olan, Ankara’ya nezaket ziyareti bile yapamayan bir Başbakan var” diyen Arıklı; sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki seçimlerde kim ne kadar Milletvekili çıkarır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var YDP siz bir Hükümet asla kurulamaz. Sonuç ne olursa olsun biz İktidarın güçlü ortağı olacağız”

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Genel Sekreter Enver Öztürk ise, YDP’nin kurulduğu günden itibaren çeşitli kumpaslarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek; “Bu kumpaslar UBP kaynaklıdır. UBP 1987 de nasıl YDP ‘yi böldü ise şimdi yine aynı kumpasın peşinde” dedi. Öztürk sözlerine şöyle devam etti:  

“Bazı arkadaşlarımız Kurultayı kaybeden şahsın arkasından çekip gittiler. O şahıs 6. Sıra adaylığına bu yol arkadaşlarını terk etti. Onları ortada bıraktı. Şimdi onunla birlikte hareket eden ve partiden ayrılan arkadaşlar akın akın partimize geri dönüyorlar. Bizim herkese kapımız açık. Onları kucakladık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir grup arkadaş ise önseçimdeki yerlerini beğenmedi ve listeden çıktılar. Onlarla da hiçbir problemimiz yok. Kırgınlıklarının bitmesini bekliyoruz”

Şölen, adayların tanıtılması ile sona erdi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 22:41
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