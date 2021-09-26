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Arıklı: “Yaptıklarımızı halka anlatmak için seçim startını erken verdik”

26 Eylül 2021 Pazar 17:00
Arıklı: “Yaptıklarımızı halka anlatmak için seçim startını erken verdik”

YDP, DİPKRAPAZ’I ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri, Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

YDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, dün Dipkarpaz halkıyla buluşan YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Erhan Arıklı, “Karpaz’daki hür eşekler Lefkoşa’daki bazı mihraklar tarafından burada yaşayan insanlardan  çok daha önemseniyor. Yeniden Doğuş Partisi Dipkarpaz başta olmak üzere bu ülkenin makûs tarihini değiştirmek için kurulmuş ve şu anda da bunun mücadelesini veren bir siyasi partidir” diye konuştu.

Ezilenlerin, ötekileştirilen, hakkın yenenlerin partisi olduklarını kaydeden Arıklı, şöyle devam etti:

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“Dokuz aylık hükümet döneminde yaptıklarımız maalesef kamuoyu tarafından anlaşılmıyor ve anlatılmıyor. Bizim sadece haksızlık ve yolsuzlukların üzerine gitmemiz değil aynı zamanda ekonomide yaptığımız birçok çalışma ne yazık ki göz ardı ediliyor. Özellikle anavatan TC’nin yetkilileri ile imzalamış olduğumuz protokoller bu ülkenin tarihini değiştirecek anlaşmalardır. Kırk yıllık KKTC tarihinde bu ülkeye uygulanan ambargoları tamamen ortada kaldıracak. Şimdiye kadarki imzalanan en önemli anlaşmalar önemsenmiyor… Bunları anlatmak için seçim startımızı erken verdik. Bunun için yollardayız."

Yeniden Doğuş Partisi İskele İlçe Başkanı Aykut Günel ise Dipkarpaz bölgesinin seçimden seçime ziyaret edilen unutulmuş bir bölge olduğunu kaydederek, “Fakat bizim için öyle bir yer değil. Dipkarpaz, partimizin önem verdiği güzide bölgelerden birisidir. Bu bölgede yapmak istediklerimiz var. Biz sizin kalbinize girmeye talibiz. Biz KKTC ile birlikte bir olup bir olup, diri olup, iri olup hep beraber YDP’nin yeniden doğuşunda bu ülkede Karpaz’a ve Karpaz halkına nasıl hizmet götürülür herkese ispat etmek istiyoruz” dedi. 

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk de, 2006-2007 yıllarında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı yaptığını hatırlatarak,  “O tarihte Dipkarpaz’ın birçok sorununa vakıf oldum. İlçe başkanımızın da söylediği gibi, bugüne kadarki hükümetler dönenimde, her zaman unutulan bölge olan Karpaz bölgesi, bizlerin öncelikli konuları arasında olacaktır. Ülkemize; yeni bir bakış, yeni bir soluk ve mevcut düzeni değiştirerek aydınlık bir geleceğe götürecek bir yapıyı getireceğiz” diye konuştu.   

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise hükümetler tarafından unutulan Karpaz’ın ilk defa Yeniden Doğuş Partisi’nin hükümet ortağı olduğu dönemde Kıb-Tek tarafından her mahallesi dolaşılarak incelemede bulunulduğunu söyledi. Büyükyılmaz, “ Bu inceleme sayesinde Karpaz’ın gerçek durumunu herkese gösterdik. Yıllardır elektriksiz olan birçok garibanın elektriğini Anavatanın katkıları ile bağlayacağız..." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 18:34
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