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Arıklı: Verilen ceza kabul edilemez

Arıklı, muhalefetten bu konuda bir açıklama beklediğini söyleyerek, “Diğer kanallara ceza verilmezken BRTK Müdürü’ne ceza verilmesi normal bir durum değil” dedi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:33
Arıklı: Verilen ceza kabul edilemez

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın 'yeniden' açılış töreninin BRTK'dan canlı olarak yayınlanmasından dolayı 2 ay hapis cezası verilmişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

ARIKLI: VERİLEN CEZA SON DERECE AĞIR

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Verilen cezanın son derece ağır olduğunu belirten Arıklı, “Şimdiye kadar hiçbir basın emekçisine daha önce böyle bir ceza verilmedi” ifadelerini kullandı

Arıklı, muhalefetten bu konuda bir açıklama beklediğini söyleyerek, “Diğer kanallara ceza verilmezken BRTK Müdürü’ne ceza verilmesi normal bir durum değil” dedi.

“YARGIDAKİ HAKİMLERİ VE SAVCILARI SEÇERKEN ŞEFFAFLAŞMAMIZ LAZIM”

Yargıdaki hakimlerin ve savcıların seçilmesinde şefaflaşılması gerektiğini ifade eden Arıklı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yüksel Adliye Kurulu’nun hangi kısaslara dayanarak hakimleri seçtiği konusunda biz siyasilerin hiçbir fikri yok. Görevi yerine getirdiği için 2 ay hapis cezasına çarptırılan Meryem Özkurt için üzülüyorum.”

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