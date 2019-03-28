Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “nüfus sayısı” konusundaki bir soruya cevap veren Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “nüfus konusunda polemik başlattığını” iddia ederek, bu durumu eleştirdi.

Akıncı’nın “Anayasa’ya göre kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlamakla mükellef olduğunu” söyleyen Arıklı, “Devlet işlerinde düzensiz bir işlem söz konusu ise bunu kamuoyu önünde tartışmak ve polemik yaparak değil, ilgili makamları bizzat çağırıp onların bilgisine başvurarak müdahale etmeli, bir yanlış varsa hesap sorarak yapmalıdır” dedi.

“Anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça, oy beklediği kesimlere mesaj gönderebilmek için toplumun birlik ve beraberliğini sarsacak adımları atmaktan kaçınmayacaktır” iddiasında bulunan Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı’na Anayasal görevlerinden biri olan, ‘toplumun birlik ve beraberliğini temsil eder’ maddesini bir kez daha hatırlatırım” dedi.

Hükümeti de eleştiren Arıklı, hükümetin; “reform yapıyor gözükerek Türkiye’ye mesaj vermeye ve para koparmaya çalıştığını” iddia ederek, “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim” ifadelerini kullandı.

