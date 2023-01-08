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Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”

08 Ocak 2023 Pazar 19:29
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile kırsal kesimde 110.7 kilometrelik yol yeniledi

Karayolları Dairesi tarafından, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda başlatılan bakım onarım çalışmalarının 15 Ocak’ta tamamlanması hedefleniyor. Önemli yol projelerinden biri olan Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmaların en geç Mart’ta tamamlanması hedeflenirken, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmalarına önümüzdeki haftalarda başlanması planlanıyor. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülke kalkınmasına önemli katkısı olacak karayolu altyapısının geliştirilmesi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile çalışmaların devam ettiğini ve projelerin birer birer tamamlandığını belirtti.

Arıklı, Kasım ayında T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile toplu açılış töreni gerçekleştirildiğini, uzun yıllardır tamamlanamayan Güzelyurt-Lefke yolu ile Balalan-Yenierenköy yolunun da hizmete bu törende açıldığını anımsattı.

Arıklı, “Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’nda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmalar en geç Mart’ta tamamlanacak. Bir başka önemli proje olan Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmaları ise birkaç hafta içerisinde başlayacak. Karayolu altyapımıza verdiğimiz önem bundan sonraki dönemde de giderek artacaktır. Yeni projeler ile ülke kalkınmasına katkıda bulunurken vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

-Lefkoşa-Güzelyurt yolu yamalama çalışmaları tamamlandı

Bakanlık açıklamasına göre, Karayolları Dairesi, kendi ekip ve imkanlarıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa-Güzelyurt Yolu yol yama işlerini tamamlarken, Lefkoşa-Gazimağusa arası yol yamalama ve bakım onarım işleri devam ediyor. 

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Yol çizgileme işlemleri kapsamında Yılmazköy- Çamlıbel, Geçitköy-Karşıyaka, Tepebaşı-Kalkanlı, Girne Dağyolu-Ulukışla, Serdarlı-Görneç, Tirmen-Ergenekon, Gönendere-Pınarlı yolları ile Bostancı Sınır Kapısı yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Buna ek olarak hasarlı otokorkuluk tamir ve bakımı için ihale kapsamında sözleşme imzalandı ve kazalı, bakıma ihtiyaç duyulan otokorkulukların tamiri yapılarak ihtiyaç olan yerlere yeni bariyer çakım işleri tamamlandı.

Karayolları Dairesi tarafından ayrıca ülke genelinde trafik levha çakımı ve yol çizgileme çalışmaları başlatıldı. Gazimağusa-Lefkoşa, Girne-Lefkoşa, Güzelyurt-Lefkoşa yollarında ve Acapulco kavşağı ile Alagadi plajı ve Mutluyaka-Yeniboğaziçi arasında ot temizliği yapılırken; yollara levha, tabela çakılması ve hasarlı olanların değiştirilmesi, kamera levhaları çakımı ve yol temizliği yapıldı.

Girne Alsancak II. Etap yol projesinin ihalesinin sözleşmesi imzalanıp yol yapımına başlanmış olup 2.1km’lik yolun Şubat sonu en geç Mart ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Alsancak’tan Geçitköy’e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması için Karayolları Dairesi çalışmalarını sürdürmektedir.

TC Karayolları Master planı kapsamında yol yapım ve yol levha ve çizgileme çalışmaları devam ederken, şimdiye kadar toplam 110.7km’lik kırsal kesim yolu yenilenmiştir.

Dipkarpaz-Manastır yolunun yeniden yapım çalışmalarının başlayabilmesi için son aşamaya gelindi. Büyük aşınma ve tahribat sonucu çukurlarla dolan Dipkarpaz-Manastır Yoluna, bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve hızlı yapılabilmesi ve en önemlisi yabancı ve yerli turistlerin mağdur olmaması için geçici yamalama yapıldı. Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun yenileme çalışmalarının birkaç hafta içinde başlaması planlanıyor.”

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