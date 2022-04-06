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Arıklı: Vatandaşın alım gücünün düştüğü doğrudur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede ekonomik sıkıntı olduğunun, vatandaşlara elektrik faturalarının çarptığının ve alım gücünün düştüğünün doğru olduğunu belirtti.

06 Nisan 2022 Çarşamba 08:41
Arıklı: Vatandaşın alım gücünün düştüğü doğrudur

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ülkede ekonomik sıkıntı olduğunun, vatandaşlara elektrik faturalarının çarptığının ve alım gücünün düştüğünün doğru olduğunu söyledi. Muhalefetin sadece durum tespiti yaptığını kaydeden Arıklı, konuşmasına dörtlü koalisyon hükümetinin icraatlarından örnekler okuyup, muhalefete eleştirilerde bulunarak devam etti.

Arıklı, 35 günlük hükümete haksızlık yapıldığını söyleyerek, yerel yönetimler reformunun daha fazla bekleyemeyeceğini, ortak akılla bu konuya bir çözüm bulunması gerektiğini, ancak batık belediyelere başkan seçilemeyeceğini kaydetti.

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Önerilere açık olduklarını ifade eden Arıklı, Anayasa Mahkemesi kararı karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu ancak ortak akılla buna bir çözüm bulmayı istediklerini belirtti.

Arıklı eleştirileri yanıtladığı konuşmasına, dörtlü koalisyon döneminde muhalefet olarak yaptıkları güncel konuşmalarda kendilerinin de muhatap bulamadığını söyleyerek başladı. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün mecburiyetten ve bir seferlik toplandığını belirterek, feveran edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Belediyelerin birleştirilmesini de öngören yasa tasarısıyla ilgili “sadece belediye sayısı değişiyor” eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Arıklı, komitelerde CTP ve herkesin tecrübelerinden yararlanmak istediğini ancak onların süreyi uzatarak, katkı koyma noktasında çekimser kaldığını söyledi.

Emlak vergisi miktarının belediye meclislerinde belirlenecek olmasının bile başlı başına bir reform olduğunu kaydeden Arıklı, artık tüm belediyelerin kazancının bir havuzda toplanacağını ve belli oranlarda dağıtılacağını kaydetti.

Önceden başkan ve encümene sorumluluk verilmediğini, batıranın kalkıp gittiğini söyleyen Arıklı, artık herkesin imzasının sorumluluğunu almak zorunda kalacağını belirtti. Arıklı, “Gelin bu reformu, politika uğruna çöpe atmayalım ve el birliğiyle en mükemmele ulaşalım” çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDPBayındırlık
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