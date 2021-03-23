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Arıklı: “Üreten KKTC için çalışmalarımız artarak devam ediyor”

23 Mart 2021 Salı 18:30
Arıklı: “Üreten KKTC için çalışmalarımız artarak devam ediyor”
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“ÜRETEN KKTC İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güvercinlik III. Etapta  1.200.000 m2 alana sahip bölgede sanayi bölgesi oluşturulması için Bakanlar Kuruluna önerge sunulduğunu açıkladı.

Bakan Arıklı, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, sanayi bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Arıklı şunları kaydetti:

“Toprakları çok değerli olan ülkemizin her bir metrekaresi üretime ve üretecek olana verme ve bir an önce işletme kararlılığındayız. Bunun içinde  tahsis edilecek yerler için yasal düzenlemeyi de gündeme getireceğiz.”

Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğini ifade eden Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyledi.

“İHRACATA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Bakan Arıklı, “Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.

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Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiye’den teknik tavsiyeler aldıklarını da vurguladı.

“YAKLAŞIK 168 ADET SANAYİ PARSELİ PLANLANMAKTA”

Arıklı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde 3.500 m2, 2.500 m2 ve 10.000 m2 olmak üzere yaklaşık 168 adet sanayi parseli planlanmaktadır. Genellikle üretime ve ihracata yönelik planlama yapılacaktır. Aynı zamanda 1 adet sosyal hizmet alanı,1 adet mesleki eğitim ve yönetim binası,10.000 m2 alan içerisine ticaret ve restoran hizmet alanları ve buna ek olarak 1 adet 220 araçlık tır parkı projede yer almaktadır. Yeşil alanlar otoparklar trafo yerleri ve arıtma sistemleri planlanmış olup proje çalışmaları başlamış ve en erken zamanda inşasına başlanacaktır.

TC Sanayi Bakan Yardımcısının  bakanlığımıza yaptığı ziyarette konu teknik ekiplerce ele alınmış bölge yerinde ziyaret edilmiş, bu projenin KKTC için üreten bir Kıbrıs oluşturmak için örnek teşkil edeceğini ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtmişlerdir.

Mevcut sanayi  bölgelerinin sorunlarının farkında olduklarına işaret eden Bakan Arıklı, “bu sorunların giderilmesi ve alt yapı yatırımları için projelerin hazır olup, maddi imkanlar çerçevesinde giderilecektir.”

Bakan Arıklı şöyle devam etti:

“Bu maksat ile 11 adet projemiz bulunmaktadır. Haspoalat’da alt yapı sorunları, Güvercinlik II.Etap elektrik ve asfalt sorunu Alayköy arıtma kanalizasyon projesi,  Lefkoşa organize sanayi bölgesi telefon alt yapısı, Lefkoşa fuar alanı bakım onarım işleri için en kısa sürede işlemler başlayacaktır.”

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Son Güncelleme: 23.03.2021 19:01
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