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Arıklı: “Türkiye’yi seçim malzemesi yapanlar sonucuna katlanmalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Atıklı,  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın hiç arzu etmediği  şekilde kutuplaştırıldığını ve özellikle  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kutuplaşma sayesinde 2. tura çıkmayı başardığını söyledi.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:22
Arıklı: “Türkiye’yi seçim malzemesi yapanlar sonucuna katlanmalı”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Atıklı,  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın hiç arzu etmediği  şekilde kutuplaştırıldığını ve özellikle  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kutuplaşma sayesinde 2. tura çıkmayı başardığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, “Türkiye benim seçilmemi istemiyor”, “Türkiyeli görevliler tarafından ben ve ailem tehdit edildi”, “Elçilik seçim karargahı oldu” gibi sözlerle Türkiye’yi seçimlere tarafmış gibi gösteren Akıncı’nın, şimdi bu propagandanın muhtemel sonuçlarından rahatsız göründüğünü” ileri sürdü.

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“Bu propagandayı yapanlar, bunun kaçınılmaz sonucunun toplumda ister  istemez Türkiye’yi sevenler veya sevmeyenler diye bir kez daha ayrışma olacağını bilmeliydi” diyen Arıklı,  Akıncı’ya oy verecek olanların, Akıncı’nın deyimi ile “Türkiye’nin seçilmesini istemediği bir şahsa oy vermiş olacağını belirtti.

“Bunu bizler değil Sayın Akıncı söylüyor. Sayın Akıncı’nın dışında hiç kimse Sayın Akıncı’ya; “Türkiye’nin istemediği adam” yakıştırması yapmadı. O takdirde Sayın Akıncı’ya oy verecek olan insanlar da verecekleri oyun uluslararası arenada Türkiye’nin aleyhine nasıl kullanılacağını iyi hesaplamak zorundadırlar” diyen Arıklı, Akıncı’nın seçimleri, “Türkiye’nin istediği ve istemediği iki adamın yarışı” noktasına getirmesinden son derece üzüntü duyduğunu belirtti.

Arıklı, “Kıbrıs Türkü Anavatan’ına  olan bağlılığını ve sevgisini her zaman göstermiştir. Bu seçimlerde de bunu en iyi şekilde ortaya koyacaktır.” İfadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.10.2020 16:26
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