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Arıklı: “Türkiye’nin seçimlere müdahil olmasını istemiyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Gaizmağusa ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik seçim kampanyasını başlattı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
Arıklı: “Türkiye’nin seçimlere müdahil olmasını istemiyoruz”
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YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da seçim kampanyasını başlatmak için düzenlenen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Erhan Arıklı da toplantıya katılanlara hitap etti.

Erhan Arıklı konuşmasında, “Bizim nefesimiz maratona göre ayarlandı. 19 Ekim’den sonra Erken Genel Seçimler için sahada kalmaya devam edeceğiz. Aylar sürecek bir maratondur bu. Herkes nefesini ona göre ayarlasın” dedi.

“AKINCI’NIN YANDAŞLARI KÜFÜR VE HAKARETLERLE TÜRKİYE’Yİ SAHAYA ÇEKMEK İSTİYORLAR. BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve medyadaki bazı yandaşlarını da eleştiren Arıklı, “Türkiye’nin seçimlere müdahil olmasını istemiyoruz. Türkiye’nin de böyle bir niyeti yok. Ama Akıncı’nın yandaşları küfür ve hakaretler yağdırarak Türkiye’yi ısrarla bir şekilde sahaya çekmek istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Türkiye’nin de bu tuzağa düşmediğini görüyor ve bundan memnunluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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ZAROĞLU

Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak; “Bir olursak, diri oluruz, iri oluruz. Kimse önümüzde duramaz. Ama ayrılık ve nifak bizi zayıflatır, parçalar. Kim YDP’ye zarar verecek davranış içinde olursa gözünün yaşına bakmayacak, kapının önüne koyacağız” dedi.

Zaroğlu, ”Şu anda önümüzde tek hedef var. Genel Başkanımızı ikinci tura taşımak. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden sahada olacağız” dedi.

BÜYÜKYILMAZ

Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, Gazimağusa İlçesinin YDP’nin omurgası olduğunu belirterek, “burada birinci parti olmazsak hedefimizin gerisinde kalırız” şeklinde konuştu.


 

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Son Güncelleme: 20.08.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
Kktc 2020 Cumhurbaşkanlığı SeçimiErhan Arıklı
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