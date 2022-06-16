Arıklı: “ Tüm toplu taşımacılar tek bir çatı altında, kurulacak bir şirketin bünyesinde toplanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “KKTC’de tüm toplu taşımacıların tek bir çatı altında, kurulacak bir şirketin bünyesinde toplanacağını ve oluşturulacak yeni sistem sayesinde herkesin kazanacağını” söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bugün Sayıştay Başkanlığında düzenlenen toplantıda, üniversite temsilcileri ve toplu taşımacıların oluşturduğu Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda üniversitelerin toplu taşımacılıkta oluşturulacak yeni sistem ile ilgili görüşlerinin alındığı belirtildi.

Toplantıya, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ) temsilcileri katılırken Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu da toplantıda hazır bulundu.

- “Bin 950 izinlendirilmiş toplu taşıma aracı seyrüsefer halinde. İzin bekleyen yaklaşık 100 başvuru var. Bu bir israf”

Bakan Arıklı, toplantının öncesinde yaptığı konuşmada, toplu taşımacılıktaki sıkıntılara işaret ederek, “Akaryakıt fiyatları her geçen gün artıyor. Alternatif olarak toplu taşımacılığı geliştirmek zorundayız. Ülkede bin 950 adet izinlendirilmiş toplu taşıma aracı seyrüsefer halinde. Bunlara ek olarak izin bekleyen yaklaşık 100 adet başvuru var. Bu bir israf. Bütün taşımacıları bir araya getirip ortak bir şirket etrafında buluşturursak maliyetler azalacak, vatandaş daha ucuza daha kaliteli yolculuk yapacak. Bu sayede özel araçlar kullanımı azaltılarak aile ekonomisine önemli katkı sağlanacak” dedi.

-“Kayseri Belediyesinden gelen teknik heyet anket çalışması yapacak ve üniversiteler ile görüşecek”

Arıklı, bu konuda kendisinden önce çalışan bakanlar olduğunu belirtirken, “Özellikle Tolga Atakan bu konuda önemli ilerleme sağlamıştı. Kayseri Belediyesi ile iş birliğine gidilmişti. Biz Sayın Atakan’ın başlattığı o güzel projeyi geliştirerek neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kayseri Belediyesinden bu konuyla ilgili teknik heyet bugün ülkemize geldi. Anket çalışması yapacaklar ve üniversiteler ile görüşecekler. Türkiye Belediyeler Birliğinden bu konuda yardım alacağız. Hedefimiz toplu taşımacılığı geliştirmek ve Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar tüm halkımızın bundan yararlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Bakanlık açıklamasında, toplantıya katılan üniversite temsilcilerinin, toplu taşımanın tek çatı altın toplanması konusuna “prensipte olumlu” görüş verdiği, bu konudaki planın ayrıntılarını görmek istediklerini belirttikleri de kaydedildi.