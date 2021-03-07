Arıklı: “Tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum”

“Kadınlar, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin temel unsurudur.” diyen Arıklı yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Dinimiz de annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur.

Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tümfedakar annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”