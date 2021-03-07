Arıklı: Tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Arıklı mesajında “8 Mart, kahramanlığı ve duyarlılığı ,varlıklarıyla fedakarlığı temsil eden, sevgi ve sonsuz merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Kadınlar, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin temel unsurudur.” İfadelerini kullandı.

Arıklı mesajına şöyle devam etti:

“Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Dinimiz de annelerimize, kadınlarımıza büyük önem vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde “Cennet annelerin ayakları altındadır” buyurarak bundan tam 1500 yıl önce kadınlarımıza verilen değeri ortaya koymuştur.

Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tümfedakar annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”