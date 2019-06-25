Arıklı: “TAK personelinin ciddi bir eğitimden geçmesi gerek”

ARIKLI: “TAK PERSONELİNİN CİDDİ BİR EĞİTİMDEN GEÇMESİ GEREK”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Üniversitelerimiz ve TAK’ın Sorunları” başlıklı konuşmasına, “Verimsiz bir meclis dönemi geçirdik” diyen başladı.

TAK’ın sorunlarına değinmek istediğini belirten Arıklı, “TAK bizim güzide bir kuruluşumuz” dedi. Gerek KKTC’de, gerek yurt dışında bir çok basın kuruluşunun haberleri TAK’tan aldığına işaret ederek, geçmiş hükümetlerin TAK’ın sorunlarına eğilmediğini dile getiren Arıklı, parası hazır olduğu halde TAK’ın bina sorununun bile çözülmediğini söyledi.

TAK personelinin ciddi bir eğitimden geçmesi gerektiğini savunan Arıklı, TAK personelinin oldukça donanımlı olduğunu ancak bazen çeşitli spekülasyon ve ajitasyonlara maruz kalınabileceğinden, bu konularda eğitimin şart olduğunu belirtti.

Rum basınındaki haberlerin bir süzgeçten geçirilerek yayınlanması gerektiğini dile getiren Arıklı, gazetelerde yer alan bazı Rum basını haberlerinin başlıklarından örnekler verdi.

Dünyanın hiçbir yerinde devlet ajanslarının haberlerini parayla satmadığını iddia eden Arıklı, TAK’ın “silah olarak” kullanıldığını öne sürdü.

Arıklı, hangi gazetecilerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının devlet bütçesinden yatırıldığına ilişkin sorusunu yineleyerek, yanıt istedi.

Yandaş medya oluşturma konusunda DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın kriterler belirleyerek çalışmalar yaptığını iddia eden Arıklı, bu konularda şeffaf olunması, bazı medya kurumlarının susturulmaya çalışılmaması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı daha sonra üniversiteler konusuna değinerek, ciddi öğrenci kaybına neden olacak sıkıntılarla karşı karşıya kalan üniversiteler bulunduğuna işaret ederek, yeni eğitim yılına sorunlu başlanacak olmasının hükümetin en büyük sorunu olması gerektiğini söyledi.

Arıklı, ülkedeki 19 üniversitenin de akademik kriterlere uyduğunu söylemenin zor olduğunu ifade ederek, YÖDAK’ın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arıklı, bu yıl üniversitelere çok da az öğrencinin geleceği öngörüsünde bulundu.