Arıklı taburcu oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 28 gündür bulunduğu pandemi otelinden taburcu oldu.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Arıklı, “test kitleri mi hatalı, komplo mu” tartışmalarına girmek istemediğini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimine kalan bir haftalık sürede gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Arıklı, dün taburcu olduğunu ve şu anda seçim çalışmalarını evinden yürüttüğünü belirtti.

"28 GÜN SAHADAN UZAK KALDIM... NEYE MAL OLDUĞUNU 11 EKİM'DE GÖRECEĞİZ"

Erhan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Test kitleri mi hatalı, komplo mu gibi tartışmalara girmek istemiyorum. 28 gün sahadan uzak kaldım. Bunun bize neye mal olduğunu 11 Ekim tarihinde göreceğiz. Dışarıdaki arkadaşlarım sağ olsunlar boşluğu doldurmaya çalıştılar. Ama adayın liderin piyasada olmadığı bir kampanya eksik kampanyadır. Önümüzde 1 hafta var. Gece gündüz çalışarak bu süreyi değerlendireceğiz.”

Erhan Arıklı, birçok YDP’linin PCR testi pozitif çıkınca önce evinde izole olmuş, ardından yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine de Oasis Otel’de karantinaya alınmıştı. Bir süredir testlerinin "düşük pozitif" çıktığını açıklayan Arıklı, geçtiğimiz günlerde devlet hastanesinde yapılan testi düşük pozitifken YDÜ Hastanesi’ndeki testinin negatif çıktığını duyurmuş ve tepki göstermişti.