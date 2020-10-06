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Arıklı: “Su protokolü aynen uygulanmalıdır”

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, ülkenin uzun süreden beri süregelen su sorununun, nihayet Anavatandan gelen boru hattının tamiri ve Geçitköy’e suyun akması ile geçici olarak çözüldüğünü kaydederek, “Böylece su hasretimiz Anavatanın gayretleri ile şimdilik sona ermiştir.

06 Ekim 2020 Salı 17:23
Arıklı: “Su protokolü aynen uygulanmalıdır”
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YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı   Erhan Arıklı, ülkenin uzun süreden beri süregelen su sorununun, nihayet Anavatandan gelen boru hattının tamiri ve Geçitköy’e suyun akması ile geçici olarak çözüldüğünü kaydederek, “Böylece su hasretimiz Anavatanın gayretleri ile şimdilik sona ermiştir. Su sorunun kesin çözümü, Türkiye ile imzalanan su protokolünün aynen uygulanması, su idaresinin kurulması, isale hatlarının yenilenmesi, arıtma tesislerinin kurularak arıtılan suyun tarımda kullanılması ve en önemlisi kendi yerel kaynaklarımızın değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır” dedi.

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Erhan Arıklı, yazılı açıklamasında, aksi taktirde hava şartlarına bağlı olarak su sorununun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini savundu ve “seçimden sonra kurulacak yeni hükümetin önündeki en büyük meselelerden birisi de bu olacaktır” dedi.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 18:42
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDP Genel Başkanı
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