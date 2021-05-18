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Arıklı: “Spora, sporcuya ve kulüplere desteğimizi esirgemeyeceğiz”

 

18 Mayıs 2021 Salı 17:30
Arıklı: “Spora, sporcuya ve kulüplere desteğimizi esirgemeyeceğiz”
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, spora, sporcuya ve kulüplere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı ziyaret etti.

Bakanlıktaki görüşmede, Sertoğlu ve Arıklı, yeni sezonda futbolla ilgili gerçekleşmesi öngörülen plan ve projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

ARIKLI

Bakan Arıklı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, KTFF Başkanı Sertoğlu ve ekibiyle ülke futbolunun geleceğini konuştuklarını ve federasyonun önümüzdeki süreç içerisindeki planlarını dinlediğini belirtti.

Arıklı ayrıca, Spor Dairesi yetkilileri ve bakanlık olarak spora ve futbol kulüplerine yapılacak katkıların nasıl olabileceğinin de görüşmede konuşulduğunu ifade etti.

“ŞARTLAR UYGUN OLURSA SEZONUN İLK MAÇI TAKSİM SAHASI’NDA YAPILABİLECEK”

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Futbolda Süper Kupa finalinin 10 Eylül 2021’de oynanacağını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Arıklı, “Üzerinde çalıştığımız Taksim Sahası konusunda da gelişmeler sürüyor, şartların uygun olması durumunda 16 Eylül 2021’de Taksim Sahası’nda sezonun ilk maçı yapılabilecek” diye konuştu. 

Bakan Arıklı, bakanlık olarak; spora, sporcuya ve kulüplere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini belirterek, Başkan Sertoğlu’na ve ekip arkadaşlarına başarılar diledi.

SERTOĞLU: “FİKİRLERİMİZİN ÖRTÜŞMESİ SEVİNDİRİCİ”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da, Bakan Arıklı ve ekibine göreve geldikleri günden beridir gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ülkede 1 yıldır futbol oynanamadığını hatırlatan Sertoğlu, “Bakanımızla ülkemizdeki futbol kulüplerinin nasıl ayakta kalabileceğini konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuda Sayın Bakan ile fikirlerimizin örtüşmesi sevindiricidir” dedi.

Başkan Sertoğlu, Bakan Arıklı’nın kendilerine sezonun ilk maçının Çetinkaya ev sahipliğinde Taksim Sahası’nda yapılmasını istediğini ilettiğini belirterek, bu konuda ilgili kulübün (Çetinkaya’nın) istemesi halinde herhangi bir olumsuzluk olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Görüşmede, Başkan Sertoğlu’na, KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba da eşlik etti.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 18:55
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