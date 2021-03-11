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Arıklı, Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi

“YDP OLARAK BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ”

11 Mart 2021 Perşembe 16:15
Arıklı, Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi
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“YDP OLARAK BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ”
YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, online görüşmede, partisinin 27-29 Mart tarihinde Cenevre’de yapılacak 5+1 toplantısı ve Maraş konusundaki düşüncelerini aktardı.
YDP olarak Cenevre’den herhangi bir beklenti içinde olmadıklarını ve sürpriz de beklemediklerini kaydeden Arıklı, “Güney ve Kuzeyin Kıbrıs konusunda artık ortak bir noktada olmadıkları çok açık. Rumlar, Crans Montana’da kaldıkları yerden görüşmelere devam etmek ve bizi olabildiğince uzun bir süre masada tutmaya çalışıyor. Kıbrıs Türkleri ise 55 senedir gündemde olan ve 77-79 Doruk Anlaşmaları ile resmi müzakerelere başlanan federasyondan ümidini kesmiş ve yeni bir yol haritası çizmiş durumdadır. Taraflar yol ayrımını resmileştirmiştir” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin iki devletli bir çözüm istediğini ifade eden Arıklı, “BM’ye düşen artık anlamını kaybetmiş federasyon görüşmelerini sonlandırmak olmalıdır. Tıpkı Kosova’da Ahtisaari’nin yazdığı raporda olduğu gibi bu iki halkın artık bir devlet çatısı altında yaşayamayacağını tespit etmeli ve rapor yayınlamalıdır. Cenevre’de taraflar pozisyonlarını bir kez daha ortaya koyacak ve oradan ayrılacaklardır” dedi.

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Maraş konusunda ise Arıklı, YDP’nin yıllar önce dile getirdiği tezle şu anda Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin uygulamaya koyduğu projenin oldukça uyumlu olduğunun altını çizdi.
“BİZ MARAŞ’I ŞU VEYA BU ŞEKİLDE AÇACAĞIZ”
“Biz haklara ve BM’nin ilgili kararına aykırı olmayacak şekilde AİHM’in hukuksal görüşüne uygun hareket etmeye çalışıyoruz” diyen Arıklı, şunları kaydetti:
“BM, 50 yıldan beri kapalı olan Maraş’ın daha ne kadar kapalı olmasını istiyor. Maraş’ta mal bırakan Rumların büyük bir kısmı artık hayatını kaybetti. Bu insanlar veya onların çocuklarının Türk yönetiminde de olsa Maraş’a dönmelerini daha ne kadar engellemeyi düşünüyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi, Maraş konusunda almış olduğu 750 sayılı siyasi kararı AİHM’in hukuki kararı doğrultusunda değiştirmelidir. Biz Maraş’ı şu veya bu şekilde açacağız.”
 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 17:42
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