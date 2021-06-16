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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Arıklı, “solar enerji üreticileriyle“ biraraya geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "solar enerji üreticileriyle" ile bir araya geldi. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:30
Arıklı, “solar enerji üreticileriyle“ biraraya geldi
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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji (uygulama ve denetim) Tüzüğü ilgili "üreticilerin" görüşleri alındı. 
Bakan Arıklı, tüzük üzerinde son çalışmaların ve incelemelerin yapılarak, sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı. Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.

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Göruşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı. 

 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 14:10
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıSolar Enerji
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