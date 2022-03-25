banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor
Meteoroloji Dairesi açıkladı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
ACI KAYIP...
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
banner404

Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor

Arıklı: Şoför Okullarının Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmalar Yürütülüyor

25 Mart 2022 Cuma 14:23
Arıklı: Şoför okullarının sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik güvenliğinin en önemli unsuru olan iyi eğitimli ve bilinçli şoförlerin yetişmesine önemli katkı koyan şoför okullarını sorunlarının çözülmesi halihazırda yürütülen çalışmalar olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, Barış Tilki başkanlığındaki Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi heyetini kabul ederek şoför okulları ve sektörün sorunlarını dinledi.

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Tilki, kabul sırasında yaptığı konuşmada denetim, sınav alanı, şoför okullarının teknik altyapısı, müfredat ve trafik müfettişi eksikliğinin giderilmesi taleplerini dile getirirken, Trafik Yasası’ın güncellenmesi ve sektörde tek birlik olması için yasal düzenleme istediklerini aktardı.

banner341
Bakan Arıklı ise bu konularda halihazırda başlatılan çalışmalar olduğunu belirterek “sektörün çözülmeyen sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur” dedi.

Sektörün sorunlarının farkında olduğunu kaydeden Arıklı, bu konularda göreve atandığı günden itibaren çalıştıklarının altını çizdi.

Sınavlar için hazırlanan kitapçığın yakında tamamlanacağını belirten Arıklı, her türlü ehliyet sınavının yapılabileceği parkuru ile birlikte, Trafik Dairesi ve şoför okullarını bünyesinde barındıracak entegre bir tesis için çalışmaların hızlandığını, yer tahsisi ile birlikte projenin hayata geçirilmesi için adım atılacağını kaydetti.

“Trafikteki ölümler hepimizin içini acıtıyor” diyen Arıklı, ölümlü veya ağır kazaya sebebiyet veren şoförlerin ehliyetlerinin iptal edildiğini, trafikte güvenliğin sağlanması için yol aydınlatmaları ve okullarda trafik eğitimi başta olmak üzere var olan sorunlara neşter vuracaklarını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2022 14:31
Anahtar Kelimeler:
Erhan RaıklıKktcYDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Dairesi açıkladı
Meteoroloji Dairesi açıkladı
ACI KAYIP...
ACI KAYIP...
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Güneşköy'de ani ölüm!
Güneşköy'de ani ölüm!
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim