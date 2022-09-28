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Arıklı: Senin Türkiye sevgini biliyorum Serdar Denktaş...

"Denktaş so yismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…"

28 Eylül 2022 Çarşamba 14:05
Arıklı: Senin Türkiye sevgini biliyorum Serdar Denktaş...

Serdar Denktaş'ın külliye konusundaki yorumundan sonra Erhan Arıklı da Denktaş'ı yanıtladı:

"Sevgili Denktaş da sanırım yazımı tam okumadan yorum yapanlar kervanına katılmış. “Külliyeyi ben de gereksiz buluyorum. Ben de mi kökü dışarda olanım?” diye soruyor.

Esrağfurullah da ne olur, başlığa bakarak yorum yapanlardan olmayın. Ben iyi niyetle “Şimdi sırası mı?” diyenleri istisna tuttuğunu söylemiştim.

Senin Türkiye sevgini biliyorum Sevgili Denktaş. O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten.

Annan Planı döneminden beri dışardan beslenen Sivil Toplum Örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin. Hatta 2016 yılında bu Dışardan Beslemelerin adını teker teker sen açıklamıştın. Öyleyse Denktaş soyismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…"

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