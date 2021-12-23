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Arıklı: “Seçime giderken hükümet popülist davrandı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, asgari ücrette yapılan artışa ilişkin açıklamada bulunarak, “Hükümetin seçime giderken popülist bir adım attığını” belirterek “devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

23 Aralık 2021 Perşembe 20:15
Arıklı: “Seçime giderken hükümet popülist davrandı”

Partiden yapılan açıklamaya göre, Arıklı, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirerek, soruları yanıtladı.
“İSTER 6, İSTER 8 VERİN, BU KAOTİK DURUMDA VATANDAŞI RAHATLATMAYACAK”
Erhan Arıklı, 6 bin 90 TL olarak açıklanan asgari ücretin “normalde çok yetersiz” kaldığını ve yeni asgari ücretin dört kişilik bir ailenin açlık sınırının “biraz üzerinde bir rakam” olduğunu söyledi. Arıklı, birçok işverenin ise kendisine “7 bin TL’ye mal olacak bu asgari ücreti ödeyemeyeceği için çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını veya kayıt dışı çalıştıracağını ifade ettiğine” dikkat çekti. 
“Hükümetin seçim öncesi popülizm yapmak isterken konunun yargıya taşınmasının da önünü açtığını” ileri süren Arıklı, “İş yargıya taşınınca, süreç uzayacak ve asgari ücretli uzun süre mevcut asgari ücretle yaşamaya çalışacak” diye konuştu.
“İster 6, ister 8 verin, bu kaotik durumda vatandaşı rahatlatmayacak” diyen Arıklı, “Yapılması gereken devletin masada işçi ve işveren kesimin taleplerini ciddiyetle ele alıp onlarla uzlaşarak bu rakamı tespit etmekti… Bütün partiler asgari ücretin sektörel bazda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen yıllardan beri bu konuda herhangi bir adım atılmadı” diye konuştu.

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“YDP, PİYASAYI NASIL UCUZLATACAĞINI BİLİYOR”
“Vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacak” diyen Arıklı, partisinin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi. Yalnız başına Meclis’te bir şey yapılamayacağını belirtti. Arıklı, “İktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarını ve bu dönemde böyle olacağını” söyledi. 
“NARH UYGULANMALI”
Ülkede narh uygulanması gerektiğini yineleyen Arıklı, kendisinin bakan olduğu dönemde Bakanlar Kurulunda bunu dile getirdiğini ancak büyük ortağın bunu kabul etmediğini söyledi. “Ben bunu söylediğimde Bakanlar Kurulundaki arkadaşlar ayağa kalktılar; ‘Hayır burada Narh olmaz serbest piyasa ekonomisi olur dediler” diyen Arıklı, “Kimse bana destek vermedi şimdi herkes feryat ediyor bazı sendikalar ve partiler narhtan bahsediyor” dedi.
 

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Son Güncelleme: 23.12.2021 21:21
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