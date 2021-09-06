Arıklı: "Seçime en hazır partiyiz”

YDP Basın Bürosu açıklamasına göre, Girne’de partisine 115 yeni katılım nedeniyle düzenlenen törende konuşan Arıklı, “ YDP sekiz cephede birden savaşıyor. Tek Milletvekili ve tek bakanlığız ama bu savaştan rakiplerimizi ve düşmanlarımızı ezerek çıkacağız” dedi.

Üye sayısı açısından ikinci parti olduklarını ifade eden Arıklı, “ Yakında bir seçim var. Ülkenin ihtiyacı olan reform ve yapısal dönüşümleri sağlayacak bir hükümete ihtiyaç var. Gelin seçim barajını yükseltelim. %10 seçim barajı istikrarlı bir Hükümet için şarttır. YDP önümüzdeki dönem ülkenin kaderini, makus talihini yenecek tek partidir” dedi.

Genel Sekreter Enver Öztürk de, YDP olarak hükümete isteyerek girmediklerini, bu sıkıntıların yaşanacağını çok iyi bildikleri halde memleketi hükümetsiz bırakmamak için mecburen Hükümete girdiklerini söyledi.

Öztürk, “YDP üzerine planlı bir algı operasyonu yürütülüyor. Memlekette bütün olumsuzlukların sorumlusu YDP imiş gibi bir hava estiriliyor. Bu algı operasyonunu yıkıp geçmek için sahadayız. YDP seçimlerden sonra hükümeti kuran parti olacak. Bunu kimse engelleyemez” dedi.

YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal ise; “Girne İlçesini YDP’nin kalesi yapmaya ahdettik. Şu anda Girne İlçesinde üye sayımız 3000’i geçti. Hedefimiz yıl sonuna kadar üye sayımızı 4000’e çıkarmak ve en ücra köy ve mahallelerde bile örgütlenmek. Partimizi yıpratmaya çalışanlara gülüp geçiyoruz. Bize güvenin…” dedi.

Önümüzdeki hafta Lefkoşa ve Gazimağusa’da yeni katılım törenleri düzenleneceği kaydedildi.