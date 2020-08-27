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Arıklı: “Seçim istihdamları sizi sandığa gömecek”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçim kampanyası için gittiği Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde UBP-HP Hükümetinin yaptığı 501 kişilik istihdamın, seçim istihdamı olduğunu savundu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
Arıklı: “Seçim istihdamları sizi sandığa gömecek”
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçim kampanyası için gittiği Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde UBP-HP Hükümetinin yaptığı 501 kişilik istihdamın, seçim istihdamı olduğunu savundu. Arıklı, “Bu istihdamlar sizi sandığa gömecek. Size defalarca rahmetli İrsen Küçük’ü örnek gösterdim ve dedim ki ibret alın. Ama siz yine seçim dönemi devleti istihdama boğdunuz” dedi.

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YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, konuşmasında, UBP’nin her seçimde seçim istihdamı yaptığını ileri sürerek, “Ama ortağı HP de ona ayak uydurdu. Bu koltuk bu kadar mı tatlı. Bütün ilkeleri ayak altına alındı. Buna rağmen koltuktan kaçmamak için direniyor. HP’nin içine düştüğü durum içler acısı” ifadelerini kullandı.

Yeşilköy’de konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP adayı Erhan Arıklı’nın diğer adaylardan çok farklı şeyler söylediğine işaret ederek, “Bütün ezberleri bozan bir adayımız var. Bu meşale Sarayda yanacak. Bunun başka yolu yok” dedi.

Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz ise, bölge sorunlarına değinerek, “Ürettiğiniz malı elinizde bırakanlar, ülke ekonomisini batıranlar, sizi çocuklarınıza harçlık veremeyecek duruma getirenler hiç utanmadan sizden oy istiyor. Bunlara bir Osmanlı tokadı vurunuz” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 27.08.2020 20:48
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