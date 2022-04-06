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Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

06 Nisan 2022 Çarşamba 10:11
Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerel yönetimler reformunun 35 günlük hükümetin ürünü olmadığını, gelmiş geçmiş tüm hükümet partilerinin katkılarıyla hazırlandığını söyledi. CTP’nin 3 ve UBP’nin 2 , HP’nin ise 1 bakanının bu yasa tasarısında  katkısı olduğunu söyledi. Arıklı muhalefete seslenerek, “Popülizm yapmayı bırakın” dedi. İçişleri Bakanlığı’na daha fazla yetki verileceğini ve belediyelerin denetleneceğini vurgulayan Arıklı, “Bu reform ihtiyaçtır ve yapılması gerekiyor. Kimse bunu engellememelidir...” ifadelerini kullandı. Arıklı, “20 tane belediye maaş ödeyemiyor, işçiler ‘ben belediyemi kapatmam’ diyor. 6 aydır maaş alamadın, alabildiysen de borçalanarak aldın... Aç mı kalmak istiyorsunuz?” diye sordu.
 Arıklı belediyeler reformu konusunda belediye sayısına takılıp kalmamak gerektiğinin altını çizerek, “Önümüze kriterler listesi koyduk,  o kriterlere uyan belediyeler var mı yok mu onlara baktık. Şimdi sayıya takılıp kalmamak gerekiyor.  İhtiyacımız olan yerel yönetimlerde gerçek bir reformdur. Muhalefet diyor ki, “ Elbette yapılmalı ama çok aceleye geldi,  yetiştiremeyiz. biz bu seçimleri yapalım ondan sonra oturalım ve bir reform yapalım. Bu bir 4 yıl daha kayıp demektir. Şu anda 20 tane belediye 2022’nin avanslarını bile çekti. Bunu da maaş ödemek için yaptı.  Mevcut halde belediyelerin hiçbirisi Aralık ayını görecek halde değil. Muhalefetin isteği bir kış uykusuna daha yatmak… 2026’ya kadar daha da batak belediyeler yaratmak… Ülkemizi seviyorsak, halkımızı seviyorsak bu reformları yapmak zorundayız. Belediyeler sayısı bu reformun en küçük parçası… Yerel yönetimler yasasında “emlak vergilerini bundan sonra belediyeler belirlesin” maddesini de konuşalım. Bu hem adaleti getirecek hem de belediyelerin gelirini artıracak bir maddedir. Kimse bunu konuşmuyor. Ayrıca bu reform paketi artık belediye başkanlarının ve encümenlerin keyfi idaresine son veriyor… Yani seçim kazanmak için “önüme gelene işi alacağım diye söz vereceğim, seçimi kazandıktan sonra önüme geleni iş alacağım, bir müddet sonra maaş ödeyemeyecek  hale geleceğim” diye bir durum ortadan kalkacak… Belediye başkanı ve encümenleri attıkları her adımın hesabını vermek zorunda kalacaklar… Geçitkale ve Serdarlı Belediyesi… İkisi de  batık durumda. Bu reformla birlikte İkisi de ayağa kalkacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu reform ihtiyaçtır,  yapılmak mecburiyetindedir ve yapılacaktır… Kimsenin kalkıp da bunu engelleme gibi bir lüksü olmaması lazım… Aksi takdirde bu halka ihanet eder… Yazıktır, günahtır… Burada  mağdur olacak kimse yok. İşçilerin özlük haklarına dokunulmayacak…” ifadelerini kullandı.

“HERKES BU REFORMA BİR TUĞLA KOYDU”
Yerel yönetimler reformu yasa tasarısına 2008 yılından beri herkesin bir tuğla koyduğunu söyleyen Arıklı,  İçişleri Bakanı Ünal Üstel’im hazırlanmış paketi alarak bir iki rötuşla  meclise getirdiğini kaydetti. Arıklı muhalefet çağrı yaparak, “Sırf muhalefet yapmak için, popülizm yapmak için bu ülkeye ihanet etmeyin” dedi.

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Erhan Arıklı
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