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Arıklı: “OGS ve Din İşleri Yasa Tasarıları hazır”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Büyük Organize Sanayi Bölgesi (OGS) ve Din İşleri yasa tasarılarının hazır olduğunu, OGS Yasa Tasarısını bu hafta Bakanlar Kuruluna göndereceklerini açıkladı. 

23 Mayıs 2021 Pazar 13:30
Arıklı: “OGS ve Din İşleri Yasa Tasarıları hazır”
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güvercinlikte kurulacak ve tamamen ihracatta yönelik üreticilerin yer alacağı Büyük OGS için alt yapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği kaydedildi.

OGS için gerekli kaynağın ayrıldığını ve yakında ihaleye çıkılacağını açıklayan Arıklı; "Bu hafta hazırladığımız yeni OGS Yasa Tasarısını önce Bakanlar Kuruluna ardından Meclise göndereceğiz. Bu arada yeni Din İşleri Dairesi Yasa Tasarı’mız da hazır. Onu da Bakanlar Kurulunun gündemine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Arıklı sözlerine şöyle devam etti: 


"Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 3 Haziran’da ülkemize resmi bir ziyaret yapacak olan Türkiye Ticaret Bakanı ile önemli bir uluslararası anlaşma imzalayıp, ardından da sanayi alanında yapılacak ortak çalışmalar için Sanayi Bakanı ile bir araya geleceğiz. Amacımız üreten, ürettiğini de satan bir ülke haline gelmek. 

Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalar Türkiye ile imzaladığımız ekonomik paketin gereği olan çalışmalardır. Bu çalışmaları Sayın Fuat Oktay da yakından takip ediyor. Kendisine bu çalışmalar hakkında bilgiler verdik."
 

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Son Güncelleme: 23.05.2021 13:35
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