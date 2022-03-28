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Arıklı'nın hesapları çalındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın sosyal medya hesapları çalındı.

28 Mart 2022 Pazartesi 08:53
Arıklı'nın hesapları çalındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı şu paylaşımda bulundu:

Sanal saldırıya uğradığım için bir kaç gündür sosyal medyadan uzak kaldım. Hesaplarımı geri alabilmek için arkadaşlarım epey uğraştı. Nihayet geri alabildiler.

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Aslında hesaplarıma kavuştuğum için çokta memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü sosyal medyadan uzak kaldığım şu son 48 saat kafam çok rahattı...

Hesaplarımı geri alan arkadaşlarıma teşekkür mü edeyim, kızayım mı bilemedim.

Nasıl bir hastalıksa artık kızsak da, sinirlensek de bu sosyal medyanın bağımlısı olmuşuz vesselam...

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDPKktc
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