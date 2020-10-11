Arıklı: “MYK istifam dahil durumu değerlendirecek. parti tavrı çarşamba günü açıklanacak”

Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
11 Ekim 2020 Pazar 21:04
Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin yarın MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı.
Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
Son Güncelleme: 11.10.2020 21:35